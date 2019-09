Tauberbischofsheim.Für die letzten Sommerwochen hat der Kunstverein eine kleine Gemäldeausstellung in der Fenstergalerie der Sternapotheke arrangiert. Gezeigt werden Acrylgemälde von Heidi Walther, Külsheim. Die Gemälde sind thematisch verschieden, aber stilistisch geprägt von einer persönlichen Handschrift. Relativ dünner Farbauftrag erzeugt fleckhafte, fließende Strukturen und belebte Oberflächen. Kombiniert mit klar markierten Umrissen und Formdefinitionen ergibt sich eine leicht verrätselte malerische Wirkung. Als konkretestes Gemälde in seiner naturgetreuen Darstellung zeigt sich ein Segelboot. In seiner vom Wind geneigten Schräge auf dem Wasser ist es gleichsam wie ein Zeichen das Abschieds von der freizeitlichen Phase dieses schönen Sommers. Bild: Kunstverein

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.09.2019