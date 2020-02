Klares Stopp-Signal gegen rechtes Gedankengut setzen

Boxberg.Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis aus Parteien und Organisationen informierte über ein gleichzeitig stattfindendes Black- Metal-Konzert in Bobstadt. Die Sitzplätze reichten nicht für alle, die zur Informationsveranstaltung des Netzwerks gegen Rechts Main-Tauber ins Alte Rathaus von Wölchingen gekommen waren.

Eingestimmt wurden die Zuhörer von der Band „Marbacher“ mit einem Lied, in dem der Refrain lautete „Heute ist nicht gestern, dies ist eine andere Zeit, vor der Rückkehr der Faschisten, bewahrt uns die Einigkeit“.

Kontakt zur rechten Szene

Nach der Begrüßung durch Stefan Heidrich ging Timo Büchner, Politologe und Hauptredner des Abends, zunächst auf die Vorgeschichte ein. Im September 2016 hatte derselbe Veranstalter die Band „Permafrost“ zu einem Open-Air-Festival bei Bobstadt eingeladen. Diese Gruppe ist dem National Socialist Black Metal (NSBM) zuzurechnen und im Verfassungsschutzbericht von Sachsen-Anhalt ausdrücklich als rechtsextrem erwähnt. Nebenprojekte des Sängers beziehungsweise Schlagzeugers seien Bands wie „Heiliges Reich“, „Kraftschlag“, „Killuminati“ oder „Endless Struggle“. Der damaligen Aufforderung, „Permafrost“ nicht spielen zu lassen, sei der Organisator nicht nachgekommen. Auch Gespräche mit dem Bürgermeister, dem Ortsvorsteher und der Polizei hätten den Auftritt nicht verhindert. NSBM sei laut Büchner ein kleiner Bereich innerhalb des Black Metal mit einem Anteil von etwa fünf Prozent, der in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts entstand.

An Hand von Bildschirmfotos wies Timo Büchner nach, dass der Veranstalter im Zuge des Festivals einen Draht zu Hendrik Möbus hatte. Der verurteilte Mörder, Gründer und Sänger der Band „Absurd“ sei ein wichtiger Akteur in der NSBM-Szene. Möbus vertreibe unter anderem Tonträger von „Permafrost“ und betätige sich als Veranstalter von NSBM-Konzerten.

Beim aktuellen Konzert „Groll der Allmacht“ in Bobstadt „tritt keine NSBM-Band auf“, stellte Büchner fest, „aber eine Band mit klar nachweisbaren Bezügen ins rechtsextreme Milieu“. Der Sänger der Gruppe „liked bei Facebook NSBM-Bands, NPD-Politiker und Rechtsrock-Bands wie „Stahlgewitter“, was Büchner mit Bildschirmfotos belegte.

Die Gruppe „Eishammer“ habe ein Album mit dem Titel „Söhne Teuts“ veröffentlicht, in dem man eine Anspielung auf den Titel „Teuts Söhne“ der rechtsextremen Band „Lunikoff-Verschwörung“ sehen könne. Die Texte von Eishammer bezögen sich auf germanische Mythologie und seien doppelt interpretierbar, was von Rechtsextremen gerne genutzt werde.

Der Musikrichtung des Black Metal warf der Referent eine fehlende Abgrenzung gegenüber dem NSBM vor. Es fänden immer wieder gemeinsame Konzerte mit Rechtsrock- und NSBM-Bands statt. „Ich finde es erschütternd“, beklagte Büchner, „dass man es so schwer hat, gegen solche Konzerte vorzugehen“. Die Fakten lägen auf dem Tisch, deutschlandweit gebe es zu wenig Abgrenzung zum Rechtsextremismus. Die Zivilgesellschaft müsse klare Kante zeigen.

Für den Evangelischen Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg ging Dekan Rüdiger Krauth auf das Motto des Black Metal-Konzerts „Groll der Allmacht“ ein. „Warum Groll?“, fragte er. „Gibt es Anlass zum Grollen in einer Gesellschaft, in der der Wohlstand noch nie so groß war, in einer Gesellschaft, in der alle von den demokratischen Grundwerten profitieren?“ Er sehe vielmehr Grund zur Dankbarkeit für die Grundwerte des Grundgesetzes. Er wolle diese Werte verteidigen – nicht aus Zorn, sondern aus Vernunft.

Offene Gesellschaft erhalten

Für den DGB-Kreisverband Main-Tauber sprach Silke Ortwein, die befürchtete, „dass bei einigen Menschen das Desinteresse bereits durch Angst abgelöst wird“. Sie wagten nicht mehr, sich den Rechten entgegenzustellen, weil sie befürchten, in diesem Fall selbst nicht mehr dazuzugehören oder Repressalien zu erfahren. Denn Einschüchterung gehöre bei den Rechten dazu. Sie forderte dazu auf, Rechten keine Bühne zu bieten und deren Aktivitäten nicht mehr stillschweigend zu dulden. „Treten wir ein für eine offene und demokratische Gesellschaft ein“, forderte Ortwein.

Thomas Tuschhoff von den Grünen Main-Tauber erinnerte daran, dass rechtes Denken den Morden vorausgehe. Deshalb sei es besonders wichtig, dass die Zivilgesellschaft aufmerksam dafür sei und entschieden widerspreche. „Es kann uns nicht gleichgültig sein“, meinte Tuschhoff, „wenn in unserer Gegend Rechtsextremisten eine Bühne geboten wird“. Mit ihrem Kommen hätten alle Anwesenden ein klares Stoppsignal gesetzt.

Die Vertreterin der Linken, Smilla Huck, zitierte einen Text der Band Eishammer: „Weit offen sollen die Schwingen stehen | Verräter wollen wir blutig fliegen sehen | Elendig krachend die Knochen drehen | Wenn sie versuchen Hels Qualen zu bestehen“. Darin werde Gewalt verherrlicht und legitimiert. Zudem kritisierte Huck den Sexismus und die Frauenfeindlichkeit der Gruppe. Männern werde die Rolle des starken, kriegerischen und gewaltgeilen Machtwesens zugeteilt, während Frauen als schwache Begleitstücke ihrer männlichen Partner verstanden würden.

Thomas Kraft, der Kreisvorsitzende der SPD, meinte, dass es um die „Verteidigung unserer Werte“ gehe. Er zitierte den Spiegel, der in der AfD „den parlamentarischen Arm des Rechtsextremismus“ sehe. Diese Partei sei menschenverachtend und demokratieschädlich. Dem müsse mit einer klaren Haltung entgegen getreten werden.

Wichtige Vernetzungstreffen

Für die Jusos sprach Xenia Heckmann. Sie berichtete, dass Rechtsrockkonzerte nach Ansicht des Verfassungsschutzes „die wichtigsten Vernetzungstreffen für Nazis“ seien. Dagegen müsse man demonstrieren und dürfe auf keinen Fall „den Ball flach halten“. Rechtsrock sei nicht normal und dürfe nicht normal werden. Heckmann sprach sich für eine offene und tolerante Gesellschaft aus, für die man noch enger zusammenstehen müsse.

Abgeschlossen wurde die Veranstaltung von der Band „Marbacher“ mit Liedern, die sich gegen Rechtsextremismus aussprechen. pm

