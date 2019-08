Unterschüpf.Es ist ein einfacher Deal: Die Kulturkirche im ländlichen Raum bietet Gastfreundschaft, Weite, Ruhe, geräumiges Haus und Garten für zwei Wochen gratis, eine Künstlerin aus dem urbanen Raum spielt dafür ihre Musik, Lyrik und Inspiration ohne Konzertgage. Anne Munka mit Familie aus Leipzig ist die erste „Artist in Residence“. Sie konzertiert am Sonntag, 28. Juli, um 21 Uhr in der Kulturkirche Unterschüpf mit einem Summernight special.

Anne Munka, geboren 1982 in der Oberlausitz, beschäftigt sich als Musikerin, Klangkünstlerin und Textdichterin intensiv mit den Kontaktpunkten von Sprache und Musik. Sie studierte Jazzgesang, Gitarre und Rhythmik in Dresden, sowie Jazz Studies und Poetry Writing in Columbus, (Ohio, USA). Munka realisiert Hörstücke und Klanginstallationen, tourt international mit verschiedenen musikalischen Projekten und wirkte in diversen Musik- und Tanztheaterproduktionen mit. Seit 2014 veranstaltet sie die Klangkunst-Lesereihe „Lyrik ist Happening“, bei welcher sie nicht nur konzeptionelle Leiterin, sondern auch eine der performenden Künstler ist. Außerdem spielt Munka als Solokünstlerin live mit eigenen Songs, Texten und Collagen. Derzeit lebt sie mit ihrer Familie in Leipzig.

Für ihr Konzert in der Kulturkirche Unterschüpf wird Anne Munka einen Einblick in ihre Arbeit der letzten drei Jahre geben. In der ersten Konzerthälfte präsentiert sie dem Publikum ein klangsinnliches Kaleidoskop aus Hörstücken, Gedichtcollagen und Liedfetzen und lässt damit das Publikum an Reiseerinnerungen und Begegnungen teilhaben. In der zweiten Hälfte werden den Zuhörern von ihr ganz schlicht in klassischer Singer-Songwritermanier eigene und fremde Lieblingslieder ans Herz gelegt. wahe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019