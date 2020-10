Kinder wurden spielerisch zu Sonnenschutzexperten

Der Kindergarten in Schwabhausen erhielt die Auszeichnung „Clever in Sonne und Schatten“.

Schwabhausen. Die Sonne macht auch in einem Corona-Sommer keine Ausnahme. Sonnenschutz ist daher auch im Kindergarten ein wichtiges Thema. Kinderhaut ist um ein Vielfaches empfindlicher als die Haut Erwachsener und braucht daher in der Sonne besonderen Schutz. In diesem Sommer hat das Kindergarten-Team aus Schwabhausen an dem Projekt „Clever in Sonne und Schatten“ mitgemacht.

Das Universitäts KrebsCentrum Dresden hat das SonnenschutzClown-Programm entwickelt, um bereits Kinder mit altersgerechten Aktivitäten für das Thema Sonnenschutz zu sensibilisieren und nachhaltige Veränderungen im Kindergarten zu unterstützen. „Im Rahmen einer SonnenschutzClown-Woche werden Drei- bis Sechsjährige spielerisch zu kleinen Sonnenschutzexperten“, sagt Dr. Nadja Seidel, Leiterin des Programms.

Unterstützt wird die Arbeit im Kindergarten durch ein kostenloses Projektpaket. Dazu gehören beispielsweise eine DVD und ein Bilderbuch, in denen der Clown Zitzewitz die Kinder mit in den Strandurlaub nimmt.

Durch die Corona-Zeit, in der der Außenspielplatz für die zwei Gruppen ebenfalls in zwei Bereiche geteilt werden musste, war die Suche nach Schattenplätzen nochmals wichtiger, so die Leiterin des Schwabhäuser Kindergartens, Beate Scheurich. Aus diesem Grund wurde für eine Gruppe ein zusätzlicher Pavillon als Sonnenschutz angeschafft. Im Rahmen des Projekts wurden die Kinder spielerisch zu Schattendetektiven und sangen begeistert ein Sonnen(schutz)lied.

Die Eltern wurden durch den Elternbrief und einen Aushang im Eingangsbereich zusätzlich informiert und für das Thema Sonnenschutz bei Kindern sensibilisiert.

Zum Abschluss eines außergewöhnlichen Sommers erhielt der Evangelische Kindergarten Schwabhausen nun für die erfolgreiche Umsetzung des SonnenschutzClown-Programms die Auszeichnung „Clever in Sonne und Schatten“.

Das Erzieherinnen-Team und die Kinder freuen sich über die Auszeichnung und über die im September neu installierten Sonnenschutzsegel über dem großen Spielgerät, denn so können sie auch im kommenden Jahr wieder unter dem Motto „Clever in Sonne und Schatten“ viel draußen spielen und Spaß haben.

