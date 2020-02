Kinder kreieren Werke zum Thema Glück

Unterwittighausen.„Glück bedeutet…“ lautete das Thema des Internationalen Kinder- und Jugendwettbewerbs „jugend creativ 2019/2020“ der Volks- und Raiffeisenbanken, an dem sich auch in diesem Jahr wieder die Schüler am Standort Unterwittighausen der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen beteiligten.

In der 50. Runde des Wettbewerbs „jugend creativ“ waren Kinder und Jugendliche dazu aufgerufen, sich künstlerisch mit dem Thema „Glück“ auseinanderzusetzen. Das Wettbewerbsthema regte zu lebendigem, explorativem, handlungs- und ergebnisorientiertem Kreativunterricht an. Dabei ging es unter anderem um die Fragen „Was ist eigentlich Glück?“, „Wie sieht es aus, wie fühlt es sich an?“, „Wo findet man es?“, „Wie zeigt sich Glück?“ und „Kann man es festhalten?“

Individuelle Erfahrungen

Bei einer kleinen Feierstunde wurden die aktuellen zwölf Preisträger des jährlichen Malwettbewerbes der Klassen eins bis vier in Unterwittighausen ausgezeichnet, deren Werke von einer Fachjury bewertet und ausgewählt worden waren. Zur Siegerehrung versammelten sich alle kleinen Künstler mit den Lehrkräften in der Aula. Rektor Uwe Schultheiß hob die die Unterstützung der Lehrerinnen beim Bildermalen hervor: „Sie standen beim Gestalten der Bilder gerne mit Rat zur Seite, so dass alle ihre Ideen in der richtigen Art und Weise aufs Blatt bringen konnten“, berichtete er.

In der Darstellung und Technik seien die Teilnehmer völlig frei gewesen, um sich mit ihren individuellen Erfahrungen und Vorstellungen dem Thema „Glück“ auf ihre ganz eigene Weise zu nähern sowie ihre Gedanken und Ideen in Malereien und Zeichnungen darzustellen. Das Thema Glück lasse also viel Raum für kreative Ideen und Fantasien.

Auszeichnungen für die Sieger

Zum Leben gehöre neben Anstrengung und Talent auch immer etwas Glück. „Glücklich dürfen sich auch die Sieger schätzen, die nun einen der Preise erhalten“, meinte der Rektor, bevor er gemeinsam mit Evelin Emmerich, Beraterin der Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen , die Auszeichnungen vornahm.

Neben einem Mäppchenset für die Sieger gab es dieses Jahr für die zweiten Plätze eine Tasse und für die Drittplatzierten ein Malset zu gewinnen. Wie jedes Jahr erhielten alle anderen teilnehmenden Schüler einen kleinen Trost- und Anerkennungspreis.

„Alle 60 Teilnehmer unserer Schule sind Gewinner“, hob Schultheiß zugleich hervor.

Der Anfang Oktober 2019 gestartete 50. Internationale Kinder- und Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken stand diesmal unter der Schirmherrschaft von Iris Berben.

„Die Frage nach dem Glück ist nicht nur eine der ältesten Fragen der Menschheit - sie ist auch niemals endgültig beantwortet. So viele Menschen es gibt, so viel Suche nach dem Glück gibt es. Und so viele Menschen sich die Frage stellen, was Glück ist, so viele Antworten gibt es“, erklärte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Grußwort zum 50. Jugendwettbewerb, der zeitgleich in Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien/Südtirol, Luxemburg, Österreich und der Schweiz stattfand. Die Kinder der Grundschule in Wittighausen nahmen zum insgesamt elften Mal an dem Kreativwettbewerb teil. Die Preisträger am Standort Unterwittighausen der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen beim 50. Internationalen Kinder- und Jugendwettbewerb „jugend creativ“ mit dem diesjährigen Thema „Glück ist...“ waren:

Klasse 1: 1. Marie Prax („Spaß auf dem Riesenrad“), 2. Justus Eckert („Ich bin ein Rockstar“), 3. Carla Mark („Glück im Pool“).

Klasse 2: 1. Marlene Schneider („Ein Picknick mit der Familie in der Natur“), 2. Max Zimmermann („Urlaub mit der Familie“), 3. Leo Kempf („Urlaubsbild“).

Klasse 3: 1. Franziska Endres („Reiterhof“), 2. Felix Weber („Haustiere“), 3. Mareen Rehfeld („In der Bücherei“).

Klasse 4: 1. Leo Walther („Pures Glück“), 2. Anna Popp, 3. Lina Neckermann (beide „Glück ist… Zeit mit meinem Bruder“).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020