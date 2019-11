Kabarett mit Rainer Schmidt

Assamstadt.Rainer Schmidt aus Engelskirchen kommt mit seinem Kabarett-Vortrag „Däumchen drehen“ am Dienstag, 5. November, 19.30 Uhr, nach Assamstadt ins Gemeindezentrum St. Kilian (alte Kirche), Alte Mergentheimer Straße 2. Humor, Schlagfertigkeit und Lebensfreude – dies sind Eigenschaften, die Rainer Schmidt auszeichnen.

Hiermit will er mit den Besuchern einen interessanten und amüsanten Abend gestalten, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. Eintrittskarten hierfür gibt es im ‚s Lädle am Eck, Rengershäuser Straße 1 und an der Abendkasse. Saalöffnung: 18.30 Uhr, Ende der Veranstaltung: gegen 22 Uhr.

