Jugendliche bestätigten ihr „Ja“ zum Glauben

Uiffingen.Sechs Jugendliche feierten in Uiffingen das Fest der Konfirmation. Aufgeteilt in zwei Dreier- Gruppen zogen sie an zwei Tagen mit Pfarrer Philipp Hocher und den Kirchenältesten in die Kirche ein, um in Gegenwart ihrer Familien ihr „Ja“ zum Glauben zu bestätigen und gesegnet zu werden. Mit einem Abendmahl „To Go“ hat Pfarrer Hocher die Hygieneregeln kreativ umgesetzt. Dank der musikalischen Umrahmung durch verschiedene Akteure konnten zur Freude aller Beteiligten zwei individuelle und festlich gestaltete Gottesdienste gefeiert werden. zug/Bild: Seelsorgeeinheit

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.10.2020