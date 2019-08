Jochen Hofmann leitet künftig den Verein

Auf ein arbeitsreiches Jahr mit vielen Veranstaltungen wurde bei der Jahreshauptversammlung des TSV zurückgeblickt. Jochen Hofmann leitet nun die Geschicke des Vereins.

Schwabhausen. TSV-Vorsitzender Gunter Kunz hieß zur Jahreshauptversammlung im Sportheim zahlreiche Mitglieder und den Ehrenvorsitzenden Werner Dörzbacher willkommen.

Ihren Jahresbericht brachte Daniela Czernin nicht nur in Wort, sondern auch optisch dar. Es gab wieder viele Sportliche und kulturelle Veranstaltungen im vergangenen Jahr bei denen der TSV aktiv war. Los ging es mit dem Umpfertäler Pokalturnier in Uiffingen, bei dem man erstmals als SG mit Windischbuch antrat. Im sportlichen Bereich war man neben dem normalen Spielbetrieb beim Spotex-Cup dabei. Im turnerischen Bereich fand ein Kinderturntag statt. Weitere Veranstaltungen waren: Kerwe, Weihnachtsmarkt, Fasching, American-Pie-Party, Systemair-Sommerfest und Rundenabschluss. Auch ein SG-Marsch wurde angeboten. Den vielen Helfern dankte Daniela Czernin, aber auch allen, die rund um das Sportheim immer wieder für Ordnung sorgen.

Einige Vorstandsmitglieder standen für die Neuwahlen nicht mehr zur Verfügung und wurden von Daniela Czernin mit einem Geschenk verabschiedet. Nach zwei Jahren als Beisitzerin gab Ann-Kathrin Wirsching ihr Amt auf. Caroline Kremer beendet nach vier Jahren ihre Tätigkeit im Spielausschuss. Ebenfalls vier Jahre war Gunter Kunz als Vorsitzender für den TSV tätig. Bettina Karl war zunächst zwei Jahre als Beisitzerin im Vorstand, danach 22 Jahre Schriftführerin.

Nachdem Bettina Karl eine Zusammenfassung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung vorgelesen hatte, folgten die Berichte der einzelnen Abteilungen.

Berichte der Abteilungen

Den Anfang machte Jochen Hofmann mit dem Bericht der Fußballabteilung. Seit dem letzten Jahr spielt man zusammen mit dem SV Windischbuch in drei Mannschaften als SG in der Kreisliga, A-Klasse und C-C-Klasse. Der erste gemeinsame Auftritt fand beim Umpfertäler Pokalturnier in Uiffingen statt, bei dem man den dritten Platz erreichte, danach ging es weiter in die Kreispokalspiele. Erstmals wurde ein Saison-Eröffnungsspiel durchgeführt welches in Schwabhausen gegen den TSV Assamstadt stattfand. In der Kreisliga wurde die Runde mit dem dritten Platz beendet, Torschützenkönig war hier Frederik Greiner mit zwölf Toren. Es war das erfolgreichste Jahr des TSV Schwabhausen in der Vereinsgeschichte. In der neuen Saison steht Jens Killer aus beruflichen Gründen nicht mehr als Trainer für diese Mannschaft zur Verfügung. Neuer Trainer wird Raimund Engert.

Die 2. Mannschaft konnte in der A-Klasse nach einem schlechten Beginn noch den Abstieg verhindern. Torschützenkönig wurde Philipp Czernin mit sechs Toren. Auch hier wird es in der nächsten Runde einen Trainerwechsel geben. Arno Trautwein gibt seinen Posten an Hendrik Schuhmann ab.

Einen schweren Start hatte die dritte Mannschaft in der C-Klasse, doch die Rückrunde verlief gut und am Ende kam man auf einen guten fünften Platz. Nachdem in der Winterpause Daniel Auerhammer als Betreuer aufgehört hat, übernahm Jochen Hofmann diesen Part und wird auch in der nächsten Saison gemeinsam mit Oliver Pfeil bereit stehen. Torschützenkönig mit sechs Toren wurde Jochen Hofmann.

Mit einigen Zugängen aus Nachbarvereinen und aus der eigenen Jugend geht es in die neue Saison.

Jochen Kaibel berichtete vom Jugendfußball. Die F-Jugend und die Bambini spielen in Schwabhausen, alle weiteren Jugendspieler von der E- bis A-Jugend sind mit neun Spielern in Assamstadt aktiv. Ein Spieler ist beim FV Würzburg und ein Spieler bei der JF Ravenstein. Insgesamt waren 19 Kinder bei den Bambini aktiv, die von Harald Schieß und Joshua Eck betreut wurden. Die F-Jugend wurde von Christine Horn und Tobias Knörzer betreut. Es wurde wieder ein F-Jugendtag durchgeführt, ein weiterer F-Jugendtag musste wetterbedingt abgesagt werden. Beim Spotex-Fussballcamp wurde mit 58 Kindern im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs verzeichnet. Für das Fussballcamp haben sich 62 Kinder angemeldet.

Über den Frauenfußball gab Andrea Wild einen kurzen Überblick. Inzwischen wird als SG in Hirschlanden gespielt. In der Kreisliga auf dem Kleinfeld belegte man den fünften Platz. Die Mädchenmannschaft spielt eine Freizeitrunde. Zum Saisonende reichte es zwar nur auf den letzten Platz. Wichtig sei aber, dass die Mädels Spaß haben.

Das Aerobic-Training unter der Leitung von Sabine Steinbach besuchen rund 15 Frauen. Mit einem abwechslungsreichen Programm hält man sich hier fit.

Von der Turnabteilung berichtete Sabine Steinbach. 14 Mädels besuchen die Gruppe im Alter bis zur vierten Klasse und 13 Mädels die Gruppe ab der fünften Klasse. Geturnt wird an Groß- und Kleingeräten, für Spiele ist immer wieder Zeit. Man nahm am Kinderturnfest teil. Beim Kinderturntag, eine bundesweite Aktion, hatten die Kinder viel Spaß. Daraus entstand eine weitere Turngruppe, die von Tamara Kunz und Lucia Pfeiffer geleitet wird. Lucia Pfeiffer berichtete, dass diese Gruppe im Alter von drei bis sechs Jahren mit 13 Kindern sehr gut besucht ist Im Vordergrund steht der Spaß an der Bewegung.

Fit in den Alltag, die Rückenschule beim TSV, wird von Frauen und Männern besucht und abwechselnd von Melanie Hofmann, Margot Schneider und Christa Frank geleitet. Die Seniorengymnastik findet unter der Leitung von Christa Frank im Bürgersaal statt, da der Weg zum Sportheim für viele Senioren zu beschwerlich ist.

Werner Kaibel verkündete ein sehr gutes Ergebnis beim Kassenbericht. Der Mitgliederstand liegt bei 501 Mitgliedern. Die Kassenprüfer Werner Blesch und Willi Ohnsmann bescheinigen eine saubere Buchführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Neuwahlen

Für die Wahlen fungierte Ehrenvorsitzender Werner Dörzbacher als Wahlleiter. Er bedankte sich beim Vorstand für die geleistete Arbeit. Bei den Neuwahlen gab es einige Änderungen: Neuer Vorsitzender ist Jochen Hofmann, Zweiter Vorsitzender Bewirtschaftung: Thorsten Pfeil und Jochen Kaibel, Zweiter Vorsitzender Sport ist Jonathan Preis. Hauptkassier bleibt Werner Kaibel, Sportheimkassier wird Werner Menold. Die künftige Schriftführerin ist Sarah Killer. Mitglieder im Spielausschuss sind Philipp Czernin und Joachim Wirsching, neuer Jugendleiter ist Immanuel Preis, Pressewartin bleibt Sabine Steinbach. Als Beisitzer wurden Daniela Czernin, Tamara Kunz und Marcel Weiland und Sören Hofmann gewählt. Kassenprüfer sind Willi Ohnsmann und Werner Blesch.

Der neugewählte Vorsitzende Jochen Hofmann bedankte sich bei Daniela Czernin, die in den letzten Jahren als Vorsitzende dem Verein eine große Stütze war und Beisitzerin bleibt. Stadtrat Benjamin Czernin dankte für die geleistete Arbeit.

Über einen Antrag zur Öffnung es Sportheimes zur Teilvermietung der Gasträume, des Saales und der Terrasse sollen Erfahrungen anderer Vereine eingeholt werden und dann in einer separaten Sitzung die Möglichkeiten abgestimmt werden.

Jochen Hofmann wies noch auf das bevorstehende Umpfertäler Pokalturnier hin, das vom 26. bis 28. Juli in Schwabhausen stattfindet. Der Aufbau ist am 25. Juli ab 18 Uhr. sts

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019