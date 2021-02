Ahorn.„Jedes Kind ist anders“ – vor diesem Hintergrund hat sich an der Gemeinschaftsschule in Ahorn seit vielen Jahren ein Lernkonzept entwickelt, das die Stärken und Schwächen jedes einzelnen Kindes berücksichtigt.

Aus aktuellem Anlass findet eine Online-Infoveranstaltung für Eltern von Kindern der kommenden Klasse fünf an zwei Terminen statt: 10. und 11. Februar jeweils ab 19 Uhr. Auf der Homepage www.lernhaus-ahorn.de findet man am Mittwoch und Donnerstag rechtzeitig vor 19 Uhr einen Link, der die Interessenten in den „Empfangsraum“ führt. Von hier aus startet die „Online-Info-Tour“ um 19 Uhr mit einer kurzen Präsentation durch die Schulleiterin Carmen Stemmler.

Im Anschluss an die Führung daran haben alle die Möglichkeit, in unterschiedlichen „virtuellen Räumen“ detaillierte Infos zu Stundenplan, Wochenstruktur, Notengebung, Arbeiten auf unterschiedlichen Niveaustufen und vielem mehr zu erhalten. Eine gesonderte Anmeldung zum Online-Infoabend ist nicht erforderlich.

Technischer Hinweis: Man kann sowohl über PC als auch per Smartphone oder Tablet mit nur einem Klick beitreten.

Als Browser wird Google Chrome empfohlen.

