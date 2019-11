Jahreskonzert des Musikvereins Umpfertal

Boxberg.Der musikalische Höhepunkt des Musikvereins Umpfertal findet am Samstag, 30. November, um 19 Uhr in der Umpfertalhalle in Boxberg statt. Wie gewohnt gestalten die Miniband, die Jugendkapelle sowie das Große Blasorchester dieses Konzert. Höhepunkt des Abends wird sicherlich die Freiheitssymphonie „Wir sind das Volk“ von Guido Rennert sein. Nach der Gedenkfeier „30 Jahre Mauerfall/Friedliche Revolution“ des Landratsamts Main-Tauber-Kreis in der TauberPhilharmonie in Weikersheim am 9. November wird diese sinfonische Dichtung für Blasorchester und gemischten Chor nochmals an das bedeutende Ereignis erinnern. Gesanglich wird das Orchester unterstützt vom Kammerchor Bad Mergentheim und dem Schulchor des Matthias-Grünewald-Gymnasiums Tauberbischofsheim sowie der Singklasse des Gymnasiums Weikersheim. Eintrittskarten sind im Kartenvorverkauf ab dem 21. November bei der Sparkasse und bei der Volksbank in Boxberg sowie an der Abendkasse erhältlich. Bild: Musikverein Umpfertal

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.11.2019