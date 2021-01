Infos zum Atom-Endlager

Main-Tauber-Kreis.Hinsichtlich der Standortsuche für ein atomares Endlager wollen das Umweltministerium des Landes und die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) in vier Online-Veranstaltungen über Stand des Auswahlprozesses, Kriterien und darüber, wie es weitergeht, informieren. Sie richten sich vor allem an Bürger. Die Informationsveranstaltung für den Regierungsbezirk – und damit auch für den Main-Tauber-Kreis – findet am Dienstag, 26, Januar, von 18 bis 19 Uhr statt.

Die BGE hat Ende September den „Zwischenbericht Teilgebiete“ veröffentlicht. Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass es grundsätzlich geeignete Gebiete für ein atomares Endlager in Deutschland gibt – auch in Baden-Württemberg.

Teilnahme setzt eine Anmeldung voraus unter https://um.baden-wuerttemberg.de/de/service/veranstaltungen/kalender/termindetails/endlager-info-veranstaltung/online-anmeldung/. Es wird das Videokonferenzportal Cisco Webex genutzt. Informationen zur Einwahl und zur Nutzung des Onlineportals werden vor der Veranstaltung per E-Mail zugesandt. um/lra

