Im Gemeinderat notiert

Ohne Gegenstimme vergab das Gemeindeparlament die Ingenieurleistungen für die Überarbeitung des allgemeinen Kanalisationsplans im Zusammenhang mit der mittelfristig geplanten Sanierung der Mergentheimer Straße für 20 735 Euro an des Ingenieurbüro ibu aus Tauberbischofsheim. Hier wolle man sich rechtzeitig wappen, falls dieses große Vorhaben anstehe, so Hauptamtsleiter Matthias Weiland.

Die Arbeiten zur Risssanierung an Ortsstraßen übernimmt die Firma BST aus Bad Schönborn für 3400 Euro. Hierbei würden die Risse, so Matthias Weiland, mit einer Heißluftlanze auf 500 Grad erhitzt, ausgeblasen, heiß mit Bitumen vergossen und mit vorbitumiertem Edelbrechsand abgestreut. Die Durchführung der Arbeiten sei für September/Oktober geplant. Sollte sich dies lohnen, zunächst seien „neuere Straße“ dran, sei denkbar, dies einmal im Jahr zu tun. Zudem wurde grünes Licht für die überplanmäßige Ausgabe erteilt.

Der Assamstadter Rat stellt einmütig den Jahresabschluss 2019 fest, den Kämmerer Josef Scherer nochmals erläuterte. Insgesamt sei zu konstatieren, dass man besser weggekommen sei, als ursprünglich geplant. Jochen Hügel lobte in diesem Zusammenhang das Engagement der Kämmerei explizit, zumal „es sich hier um eine Mammutaufgabe handelt“.

Des Weiteren votierten die Räte für die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben von der Gemeinde Assamstadt auf die Stadt Bad Mergentheim zu. Joachim Döffinger wurde ermächtigt, die Vereinbarung zu unterzeichnen.

Im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schule vergab der Rat Folgendes: 25 Schüler-i-Pads für 7268,75 Euro an die Firma Cancom, zehn Lehrer-i-Pads für 13 259,19 Euro an die Firma Cancom und fünf Bildschirme für 5048,40 Euro ebenfalls an die Firma Cancom. Das Geld kommt von einem Digitalpakt-Budget über 27 000 Euro. Ein Förderantrag sei gestellt worden, die Freigabeempfehlung des Landesmedienzentrums liege vor, erklärte Kämmerer Josef Scherer.

Zum Fahrplanwechsel im Dezember des laufenden Jahres wird es zwischen Assamstadt und Krautheim eine zweite Busverbindung zur zweiten Stunde für Schüler geben. Dies solle zur Entlastung der bisher einzigen Linie dienen. Bürgermeister Joachim Döffinger würdigte in diesem Zusammenhang den Einsatz von Ratsmitglied Silvia Reichert. ktm

