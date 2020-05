Ideenwettbewerb gestartet

Main-Tauber-Kreis.Baden-Württemberg braucht Macher, die gute Verkehrslösungen in die Fläche bringen. Die Auszeichnung „Wir machen Mobilitätswende!“ will Menschen in Unternehmen, Kommunen und Organisationen würdigen, die Ideen für eine nachhaltige Mobilität professionell umsetzen. Bewerbungsschluss ist am 30. Juni.

Viele Menschen zeigen Engagement und entwickeln tragfähige Geschäftsmodelle für eine nachhaltige Mobilität, die dauerhaft und flächendeckend umzusetzen sind. Mit dem Ideenwettbewerb „Wir machen Mobilitätswende“ sollen diese Menschen und ihre Lösungen bekannt gemacht werden, damit alle Bürger besser verstehen, wo und wie die Mobilitätswende längst im Gange ist. Gleichzeitig soll das Engagement der Menschen gewürdigt werden, die innovative Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle entwickelt haben. Der Preis wird in den drei Kategorien „Öffentlicher Personennahverkehr: flächendeckend, flexibel und autonom“, „Neue Lebensqualität: Flächenverteilung und Ladeinfrastruktur“ sowie „Kommunikation: Öffentlichkeitsarbeit und Mobilitätsdaten“ vergeben.

Einen Sonderpreis gibt es für neue Mobilitätsangebote, die aus der Corona-Krise heraus entstanden sind. Die Preisträger sollen der Fachöffentlichkeit und in ihren Regionen bekannt gemacht werden. Infos auf der Website www.vm.baden-wuerttemberg.de/wmm abgerufen werden. lra

