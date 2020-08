Hennegriff folgt Rudelgass

Windischbuch.Nach über 20 Jahren als Technischer Leiter bei der der Firma Systemair übergab Harald Rudelgass seine Position jetzt an Matthias Hennegriff. Rudelgass wechselte innerhalb des Systemair-Konzerns in den Bereich Public Affairs und wird das schwedische Unternehmen in den Normengremien und Ausschüssen auf nationaler und internationaler Ebene vertreten, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

In seiner neuen Position wird er die erfolgreiche Zulassung neuer Produkte gemäß aktueller Normen, Verordnungen und Gesetze betreuen. Seine Verantwortung für den Bereich der Ventilatoren für Schienenfahrzeuge mit Sitz in Berlin wird Rudelgass weiterhin behalten.

Der gelernte Maschinenbautechniker und Betriebswirt begann am 1. April 1998 als technischer Zeichner bei Systemair. Seit dem 22. November 1999 war er verantwortlich für den gesamten technischen Bereich.

Matthias Hennegriff, M. Eng. in Engineering Management, startete am 1. Januar 2019 bei Systemair als Leiter für Forschung und Entwicklung von Radialventilatoren. „Ich freue mich, dass wir mit Matthias Hennegriff einen Technischen Leiter gefunden haben, der über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Entwicklung von Ventilatoren verfügt“, so Rudelgass. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020