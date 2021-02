Heidrun Beck bewirbt sich

Boxberg.Heidrun Beck ist sozusagen in letzter Minute noch auf das Kandidatenkarussell zur Bürgermeisterwahl in Boxberg aufgesprungen. Sie wurde am 30. Mai 1985 in Bad Mergentheim als Heidrun Kappes geboren. Aufgewachsen ist sie in Bobstadt. Ihre Eltern bewirtschafteten dort einen landwirtschaftlichen Betrieb. Nach dem Besuch der Grundschule Schweigern und dem Wirtschaftsgymnasium in Bad Mergentheim, ging es zum Studium der Rechtswissenschaften nach Würzburg. Es folgte ein Referendariat in Karlsruhe, abgeschlossen mit dem zweiten Staatsexamen. Während des Referendariats absolvierte Heidrun Beck ein Semester an der Deutschen Verwaltungshochschule Speyer. Schnell zog es sie aber wieder zurück in die Heimat, und sie trat eine erste Arbeitsstelle bei der Eisner Sachverständigen AG in Lauda-Königshofen an. Der Wechsel zur Buchstelle LBV GmbH erfolgte im September 2015.

Heidrun Beck ist seit April 2018 mit Jochen Beck verheiratet und hat eine Tochter Edda, die im November 2019 geboren wurde. Seit Februar 2019 wohnt sie in Niederstetten

Seit 2015 ist sie Vorsitzende des Reit- und Fahrverein Assamstadt, seit 2016 Vorsitzende im Reiterring Main-Tauber-Kreis. Zudem ist sie Delegierte und Mitglied des erweiterten Präsidiums des Pferdesportverbands Nordbaden.

Seit der Kommunalwahl 2019 ist Beck Stadträtin in Niederstetten. In Boxberg möchte sie für eine nachhaltige und langfristige Fortentwicklung als Wohnort und Wirtschaftsstandort auf Bildung, Betreuung, Digitalisierung und Wirtschaftsförderung sorgen. hut

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.02.2021