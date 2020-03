Gutachterausschuss bestellt

Grünsfeld.Der Gutachterausschuss der Stadt Grünsfeld war seit 31. Januar 2020 “verwaist“. Die Amtszeit der Mitglieder endete am 31. Januar. Daher bestellte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag den Ausschuss neu.

Dem neu gebildeten Gutachterausschuss der Stadt Grünsfeld gehören an: Werner Biereth (Vorsitzender), Salvatore Boccagno (stellvertretender Vorsitzende), Lothar Derr, Wilfried Heer, Josef Hehn, Robert Rupp, Horst Vollrath, Norbert Frericks, Josef Lesch, Roswitha Fritzenschaft, Beate Kappler und Albrecht Kraft.

Ob das Gremium die volle Amtszeit von vier Jahren bestehen bleibt, ist offen. Denn: Benachbarte Gemeinden können künftig innerhalb eines Landkreises gemeinsame Ausschüsse bilden. „Die Stelle für den nördlichen Teil des Main-Tauber-Kreis wird wohl in Wertheim, die für den südlichen Teil in Bad Mergentheim angesiedelt sein“, sagte Bürgermeister Joachim Markert.

„Bürgernahe Lösung“ im Blick

Aus seiner Sicht macht diese Umstellung Sinn: „Das Land fordert immer mehr Daten.“ Wie die Einsicht künftig aussehen wird, stehe noch nicht fest. Hauptamtsleiter Jürgen Umminger betonte aber, dass die Stadt um eine „bürgernahe Lösung“ bemüht sei.

Eine Möglichkeit sei zum Beispiel eine Bodenrichtwertskarte, die nach wie vor bei der Stadtverwaltung einzusehen ist. chk

