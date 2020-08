Grünkernfest abgesagt

Kupprichhausen.Das Kupprichhäuser Grünkernfest 2020, das am Wochenende 5./6. September eigentlich zum 41. Mal hätte stattfinden sollen, musste aufgrund der aktuellen Corona-Situation abgesagt werden.

Wegen der derzeit geltenden Hygienevorschriften und Einschränkung bei Veranstaltungen ist es nicht möglich, die Einhaltung der Abstands- und Hygienevorgaben bei dieser immer sehr stark frequentierten Festveranstaltung vollumfänglich sicherzustellen und damit die Sicherheit und die Gesundheit von Gästen, Ausstellern und Personal zu garantieren.

Hoffen auf 2021

Die Vereinsgemeinschaft hofft, diese Festtradition mit ihren Grünkernspezialitäten und fränkischer Hausmannskost im kommenden Jahr wieder fortsetzen und ihre Gäste zum 41. Grünkernfest am 4. und 5. September 2021 wieder in Kupprichhausen begrüßen zu können. Doch nicht ausfallen müssen die Grünkerngerichte in der heimischen Küche.

