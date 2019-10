Großrinderfelder Nachwuchs holt Sieg

Schweigern.Anlässlich ihres 30. Geburtstages veranstaltete die Jugendfeuerwehr Schweigern ein Gauditurnier für alle Jugendfeuerwehren des Kreises.

Nachdem die Jugendgruppen durch den Jugendwart der Jugendfeuerwehr Schweigern, Patrick Wegert, begrüßt wurden, begann der große Spaß. An 19 Stationen maßen sich die Gruppen. So versuchte man sich unter anderem an Klorollenweitwurf, Schubkarrenrennen und Schlauchkegeln.

Eine Herausforderung brachte das Getränkekastenstapeln mit sich, denn gestapelt werden musste in die Breite, einem Meter über dem Boden. Aber auch die anderen Stationen brachten viel Unterhaltung und Freude mit sich.

Nachdem alle Stationen gemeistert wurden, kam man zur Siegerehrung. Jugendwart Patrick Wegert übergab das Wort an Bürgermeister Christian Kremer, der den Jugendlichen für ihr Interesse an der Feuerwehr dankte, der Jugendfeuerwehr Schweigern zu ihrem Geburtstag gratulierte und einen Scheck überreichte. Auch Kreisbrandmeister Alfred Wirsching, Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Sebastian Quenzer, Stadtkommandant Harry Schroth und der stellvertretende Ortsvorsteher Elmar Müller gratulierten der Jugendfeuerwehr Schweigern.

Jugendwart Patrick Wegert fasste die 30 Jahre der Jugendfeuerwehr Schweigern zusammen und bedankte sich bei seinen Vorgängern für deren Arbeit in der Jugendfeuerwehr. Schlussendlich vollzog er die Siegerehrung und überreichte allen Gruppen eine Urkunde. Den ersten Platz belegte die Gruppe der Jugendfeuerwehr Großrinderfeld.

Am Nachmittag hatten schließlich die aktiven Feuerwehrmitglieder des Landkreises die Möglichkeit, in den Spielen gegeneinander anzutreten.

Den ersten Platz erreichte hierbei die Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Unterschüpf. jfw

