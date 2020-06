Großer Grund zur Freude

Lengenrieden/Unterschüpf.Seit 40 Jahren ist am Sonntagmorgen der Platz von Susanne Oehm-Henninger in der Regel an der Orgel der Kirchen des Schüpfergrundes. Sie begann als Jugendliche, den Gemeindegottesdienst in Lengenrieden zu begleiten. Inzwischen ist Susanne Oehm-Henninger professionell ausgebildete Mezzosopranistin, Kirchenmusikerin und Gesangspädagogin.

Weit über die Region hinaus weiß man ihre wunderbare Stimme und großartige Bühnenpräsenz zu schätzen. Doch im Blick auf 40 Jahre beeindruckt die Treue im Kleinen.

Im Rahmen einer Andacht am Schützenhaus Lengenrieden betonte Pfarrer Dr. Heiner Kücherer die seelsorgliche Kraft, mit der Susanne Oehm-Henninger Gottesdienste musikalisch trägt – Sonntag für Sonntag und zusätzlich an kirchlichen Festzeiten im Schüpfer Grund und Sachsenflur. Und im Einzelunterricht befreit sie Menschen, ihre eigene Stimme und unverwechselbaren Ausdruck zu finden.

Der Reformator Martin Luther wusste um die Bedeutung der Musik, die Sinne der Seele für das zu öffnen, was heilt. Kirchenmusik sei in einem lutherisch orientierten Raum wie es der Schüpfer Grund seit Jahrhunderten ist, immer gleichrangig zur Verkündigung zu erleben. Mit dem Weg der Kulturkirche, den Susanne Oehm-Henninger mit initiierte, trete der Wort orientierte Protestantismus sogar in den Dienst von Musik und Kunst.

In der Spur eines Gedichts von Rilke wünschte Pfarrer Dr. Kücherer der Jubilarin weiterhin ein Leben im Symbol „wachsender Ringe im Querschnitt eines Baumes“, auf einem Bild festgehalten und freute sich auf hoffentlich noch viele Jahre gemeinsamen Wirkens. wahe

