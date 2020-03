Große Ereignisse werfen Schatten voraus

Mit drei weiteren Konzerten knüpft der Musikverein Umpfertal an den großen Erfolg der Gedenkfeier „30 Jahre Mauerfall/Friedliche Revolution“ in der Tauber-Philharmonie in Weikersheim an.

Boxberg/Odenwald-Tauber. Die sinfonische Dichtung „Wir sind das Volk“ von Guido Rennert für Blasorchester und gemischtem Chor wird nochmals an das wohl schönste deutsche Wunder erinnern.

Als Projektchor zu dieser Konzertreihe wurde der Ernsbacher Chor „pichorbello“ unter der Leitung von Uli Dachtler gewonnen. Da sich „pichorbello“ hierbei auf neues Terrain begab, blieb zu Beginn die Skepsis, ob es überhaupt gelingen würde, Chor und Blasorchester in einen harmonischen Einklang zu bringen. Intensiv probte jedes Ensemble für sich.

Erste Annäherung

Eine erste Annäherung erfolgte Mitte Februar in einer Gesamtprobe aller Beteiligten – das „Große Blasorchester“ und „pichorbello“ trafen sich im Probelokal des Musikvereins in Boxberg. Bereits in dieser vielversprechenden ersten Probe zeigten sich die beiden Dirigenten Volker Metzger und Uli Dachtler hochzufrieden über den besonderen Klang der beiden Ensembles und das tolle unkomplizierte Miteinander. Erfrischend und ansteckend wirkte trotz aller Anstrengungen während der Probearbeit die Begeisterungsfähigkeit aller Sänger und Musiker.

Beim anschließenden Get-together wurde sofort klar, die beiden Ensembles waren in der kurzen Zeit schon zusammengewachsen. Bei Getränken und Fingerfood wurden n bereits kreative Ideen ausgetauscht und neue Kontakte geknüpft. „Wir freuen uns auf mehr“, so der Tenor aller Beteiligten an diesem Abend.

Beide Ensembles werden sich bei dieser Konzertreihe sowohl einzeln als auch gemeinsam präsentieren. Den Anfang der Abende gestaltet „pichorbello“. Wer bereits ein Konzert des Chores „pichorbello“ miterleben dürfte, schwelgt in großen Gefühlen. Es ist die Leidenschaft fürs Singen, diese intensive Bühnenpräsenz der rund 40 Sänger um Uli Dachtler, die den Unterschied macht. Man nimmt es ihnen ab, wenn sie von gebrochenen Herzen und der großen Liebe singen. Man spürt wie sie rocken, wenn zu Queen oder Deep Purple die Stimmen beben. Man fühlt den Rhythmus, wenn sie zu Michael Jackson nicht nur singen, sondern auch tanzen und man ist ergriffen von der Thematik und der Botschaft der Lieder. Dies alles und die gesangliche Leistung des Ernsbacher Chores ergibt die einmalige Mischung, die so besonders ist, die süchtig macht.

Den zweiten Teil eröffnet das „Große Blasorchester“ des Musikereins Umpfertal unter der Leitung von Volker Metzger. Mit Spielfreude, Leidenschaft und einer erfrischenden Jugendlichkeit nähern sich die über 60 Musiker des „Großen Blasorchesters“ regelmäßig den großen Werken der sinfonischen Blasmusik.

Garant für hohe Qualität

Die Mischung aus begabten Laien und einer gut funktionierenden vereinseigenen Jugendausbildung ist der Garant für die sehr hohe Qualität des Orchesters und mitreißende Begeisterung in den Konzerten. Besonderes Merkmal des Orchesters – sich auf die Vielseitigkeit und auch die Offenheit für neue Projekte und Klangerfahrungen einzulassen. So auch die gemeinsame Aufführung des Werkes von Guido Rennert „Wir sind das Volk – eine Freiheitssinfonie“ für großes sinfonisches Blasorchester und Chorgesang.

„Ich widme dieses Werk all den mutigen Menschen, die im Sommer und Herbst des Jahres 1989 in den Städten und Dörfern der damaligen DDR auf die Straße gingen und mit einer der außergewöhnlichsten Revolutionen Geschichte schrieben“, sagt Komponist Guido Rennert über sein Werk. In der Sinfonie in fünf Bildern werden die Geschehnisse der friedlichen Revolution von 1989 musikalisch dargestellt.

Unterstrichen wird der musikalische Ausdruck durch Bild- und Original-Toneinspielungen von Honecker, Genscher, Gorbatschow und Kennedy. „Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass der Mensch sich auf Dauer nicht unterdrücken lässt und dass es immer lohnt, sich für Frieden, Freiheit, Toleranz und für unsere Menschenrechte einzusetzen“, erklärt der Komponist Guido Rennert.

Die Zuhörer erleben ein kulturelles Ereignis, das Maßstäbe setzte: Sinfonische Blasmusik und Chorgesang auf sehr hohem Niveau, eindrucksvoll und meisterlich erfrischend dargeboten vom „Großen Blasorchester“ des Musikvereins Umpfertal aus Boxberg und dem Chor „pichorbello“ aus Ernsbach.

Die Konzerte sind am Samstag, 14 März, um 19.30 Uhr in der St. Paulus-Kirche in Künzelsau, am Sonntag, 15 März, um 18 Uhr in der St. Bonifatius-Kirche in Tauberbischofsheim und am Samstag, 28. März, um 19 Uhr in der St. Kilian-Kirche in Osterburken. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Konzertbeginn.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020