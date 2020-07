Gregorianischer Gesang

Bronnbach.Ein Gregorianischer Choral ist am Sonntag, 12. Juli, in der Bronnbacher Klosterkirche zu hören. Die Choralschola Külsheim wird den Gottesdienst um 10.30 Uhr gemeinsam mit dem Organisten Achim Klein mit gregorianischen Gesängen begleiten. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist das Kulturamt Kloster Bronnbach in Verbindung mit den Missionaren von der Heiligen Familie. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 09342 / 935 20 20 20 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de. lra/Kultiramt Kloster Bronnbach

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020