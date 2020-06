Gottesdienst mit dem Duo Weber/Rauch

Unterschüpf.Einen Liedergottesdienst gestaltet der Gitarrist, Liedermacher und Chorleiter Stefan Rauch zusammen mit Christiane Weber (Gesang und Geige) am Sonntag, 21. Juni. Um der Musik mehr Raum zu geben, verzichten die Künstler auf Elemente der gewohnten Liturgie. Nachdenkliches zum Thema „Zweifeln an Gott erlaubt!?“ regt an, Fragen, Zweifel und Nöte auszusprechen. Die Jahreslosung „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ steht im Mittelpunkt. Der Liedergottesdienst beginnt am 21. Juni um 9.30 Uhr in der evangelischen Kirche Unterschüpf. Die Besucherzahl ist aufgrund der Hygieneregeln begrenzt. Anmeldungen zum Gottesdienst sind per Mail unter schuepfergrund@kbz.ekiba.de oder auch per Telefon unter 07930/367 im evangelischen Pfarramt möglich. Bild: Veranstalter

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.06.2020