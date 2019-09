Goldener Schlüssel für Rudolf Huth

Windischbuch.Viele Jahre war Rudolf Huth Stadtrat in Boxberg. In diese Zeit fiel auch das Projekt der Bosch-Teststrecke in Windischbuch. Mit Ex-Bürgermeister Horst Hollenbach und vielen weiteren Unterstützern hat er das Projekt mit vorangetrieben. Die Verbundenheit zum Prüfzentrum endete für ihn allerdings nicht mit der Fertigstellung der Teststrecke. Obwohl er bereits über 80 Jahre alt ist, unterstützt er bis zum heutigen Tag regelmäßig bei Instandhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf den unterschiedlichen Streckenmodulen. Aus diesem Grund bedankten sich Joachim Schorr und Andreas Wachter, Betriebsleitung, bei Rudolf Huth, für die Zusammenarbeit mit dem goldenen Schlüssel zum Prüfzentrum. Als Bosch-Mitarbeiter waren auch der Ortschaftsrat aus Windischbuch, Swen Volk, und der Koordinator Grünflächenpflege, Peter Krock, sowie der Geschäftsleiter Michael Gromig mit dabei. Bild: Prüfzentrum

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.09.2019