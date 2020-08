Glaube, der sich bewähren muss

Wo kommen Sie her – und was ist Ihnen in die Wiege gelegt worden? Es sind nicht nur eine ganze Reihe von Veranlagungen, die wir geerbt haben, sondern auch viele weitere Umstände unseres Lebens, unserer Familie, des Ortes, an dem wir aufwachsen, die unser Leben prägen.

Bei einem Besuch in einem der weltgrößten Flüchtlingslager im Norden Ugandas ist mir das Anfang des Jahres wieder aufgegangen: In meinem Leben hat sich vieles glücklich gefügt. Das Leben anderer startet mit einer großen Belastung.

Wenn wir auf das Leben Marias schauen, können wir das auch erkennen. Als sie jung war, hörte sie: „Du bist voll der Gnade.“ Maria hatte das Glück, ein großes, unverdientes Geschenk zu bekommen: Sie durfte sich Gott näher fühlen als jeder andere Mensch. Und doch heißt das nicht, dass ausnahmslos alle Umstände ihres Lebens privilegiert waren.

Sie und auch Jesus fanden nicht nur Verständnis in der Familie. Später schien ihr Sohn dann geradewegs ins Verderben zu laufen – und sein gewaltsamer Tod muss sich für die Mutter tatsächlich wie das schon im Tempel prophezeite Schwert durch ihre Seele angefühlt haben.

Am 15. August feiern katholische Christen die Aufnahme Mariens in den Himmel. Dieses Fest ist eine Feier des menschlichen Beitrags, den Maria geleistet hat. Nicht die Gnade des Anfangs steht im Vordergrund, sondern dass sich Maria ein Leben lang im Glauben bewährt hat und ans Ziel gelangt ist. Auch wenn die Umstände widrig waren, hat sie durchgehalten.

Woher kann ein Mensch diese Kraft aufbringen? Es geht hier nicht um eine Superkraft, die nur Heilige hätten. Das habe ich bei einer jungen Frau im Flüchtlingslager erlebt. Sie hatte mir unter Tränen davon erzählt, wie sie von ihren Eltern getrennt worden war. Sie hatte sich nur mit einigen anderen Jugendlichen zu Fuß und fast ohne Geld in der Tasche auf den gefährlichen Weg durch den Bürgerkrieg im Südsudan ins sichere Uganda gemacht. Es war eine schreckliche Erfahrung gewesen. Sie hatte nichts – nur der Glaube gab ihr Halt.

Manchmal ist es dieser seidene Faden, der im Leben den entscheidenden Unterschied macht. Die junge Frau schaut jetzt übrigens wieder nach vorne. Dank der Unterstützung ihrer Mitchristen kann sie den Schulabschluss nachmachen. Für sie ist diese Wendung wie ein Vorgeschmack des Himmels auf Erden.

Es grüßt Sie herzlich,

Pfarrer Ralph Walterspacher, katholische Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020