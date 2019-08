Geschwindigkeit wohl unterschätzt

Boxberg.Offensichtlich unterschätzt hatte ein 73-jähriger BWM-Lenker Mittwochmittag die Geschwindigkeit eines vor ihm fahrenden Anhängergespanns auf der A 81 bei Boxberg. Der 73-Jährige fuhr gegen 13.40 Uhr in Richtung Würzburg mit hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Pkw mit Anhänger auf. Der Anhänger schaukelte sich auf und riss sich vom Pkw los. Der BMW überschlug sich und kam rechts neben der Fahrbahn zum Liegen. Beide Insassen des BMW wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in das nächste Krankenhaus. Der rechte Fahrstreifen war für zwei Stunden für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten gesperrt. Es entstand ein Schaden an den Fahrzeugen von 25 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019