Gemeinsam viel für Boxberg und Stadtteile erreicht

Boxberg.Mit dem Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre schloss Bürgermeister Christian Kremer die Legislaturperiode 2014 bis 2019. Gleichzeitig stand bei der Abschusssitzung des Gemeinderats im Boxberger Rathaussaal die Ehrungen langjähriger Kommunalpolitiker an.

Kremer sprach von einer guten Einheit und einer arbeitsreichen Zeit. Gemeinsam habe man viel für Boxberg und die Stadtteile erreicht. „Ihr aller Einsatz hat mich sehr beeindruckt“, so Kremer. Er listete 59 Sitzungen mit 565 Tagesordnungspunkte auf und betonte, dass die gemeinsame Arbeit von gegenseitigem Verständnis und Vertrauen geprägt gewesen sei.

Viele Projekte umgesetzt

„Das Wohl der Bürger stand immer im Vordergrund bei all den vielen und wichtigen Entscheidungen.“ Sein Dank galt allen Gemeinderäten, den beiden Stellvertretern Elmar Burger und Bernhard Bundschuh sowie den Ortsvorstehern. Alle hätte immer mit großem Einsatz für eine gute Entwicklung der Stadt gearbeitet. Kremer rief einige große Maßnahmen in Erinnerung: die Stadtsanierung Boxberg, der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Boxberg und Schweigern, Wohnumfeldmaßnahmen in Boxberg, Wölchingen, Schwabhausen und Windischbuch, Neubaugebiete in Schweigern, Unterschüpf und Windischbuch, die Rathaussanierungen in Boxberg, Bobstadt und Angeltürn, die Anlage von Urnengrabfeldern, die Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehren und den Bauhof, den Ausbau der Windkraft, die Renaturierung des Windischbücher Grabens, den Neubau der Sozialstation, den Breitbandausbau, den Feldwegebau oder auch Sanierungsmaßnahmen am Umpfertalbad und die Erneuerung der Schulsportanlage am Schulzentrum Boxberg. Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes werde derzeit eine Photovoltaikanlage auf das Dach der Umpfertalhalle angebracht.

Eine große Herausforderung und ein Kraftakt sei die Unterbringung von Geflüchteten und die folgende Anschlussunterbringung gewesen. Hier dankte Kremer dem Helferkreis für die vorbildliche Arbeit.

Kremer unterstrich, dass Boxberg die erste schuldenfreie Kommune im Kreis ist. Nicht zuletzt trägt dazu auch die gute wirtschaftliche Lage bei. Im Gewerbegebiet Windischbuch haben sich weitere Firmen angesiedelt, die zahlreiche Arbeitsplätze schaffen.

Im Areal „Seehof“ sind nach seinen Aussagen derzeit rund 1500 Menschen beschäftigt. Der Rathauschef verwies darauf, dass man in den letzten fünf Jahren Zuschüsse in Millionenhöhe in die Stadt geholt habe – auch für Firmen und Privatleute. Christian Kremer dankte dem Land und den Unternehmern für ihren Einsatz. dib

