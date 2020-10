Gebühren leicht gesenkt

Boxberg.Die Gebührenkalkulationen in den Bereichen Wasser und Abwasser für die Jahre 2021 bis 2023 ergaben erfreuliche Ergebnisse für die Boxberger Haushalte. Im Bereich Abwasser dürfen sich die Bürger sogar über eine Gebührensenkung freuen.

Wasserverbrauchsgebühr

Die Wasserverbrauchsgebühr bleibt mit 2,35 Euro pro Kubikmeter Frischwasser auch in den kommenden drei Jahren gleich. Die Kalkulation, die Kämmerer Jürgen Kilian in der Sitzung am Montag in der ´Gemeinderatssitzung in der Umpfertalhalle vorstellte, ergab für die nächsten drei Jahre gebührenfähige Kosten von 3,015 Millionen Euro bei einer verkauften Frischwassermenge von 1,278 Millionen Kubikmetern. Unter Strich kam so ein Preis von 2,359 Euro pro Kubikmeter heraus.

Mit dieser Gebühr liegt die Stadt Boxberg im Vergleich mit den anderen Kommunen des Main-Tauber-Kreises im oberen Drittel. Nur fünf Städte und Gemeinden bieten das Frischwasser ihren Bürgern günstiger an.

Abwassergebühren

Bei den Abwassergebühren wird die Schmutzwassergebühr von 2,30 Euro pro Kubikmeter Frischwasser auf 2,20 Euro gesenkt. Die Niederschlagswassergebühr hingegen wird von 0,13 Euro pro Quadratmeter überbaute und befestigte Fläche auf 0,14 Euro leicht angehoben. Unterm Strich dürften diese Gebührenkorrekturen jedoch dafür sorgen, dass die Haushalte weniger zahlen müssen.

Kämmerer Jürgen Kilian legte bei der Gebührenkalkulation die Betriebskosten des Jahres 2019 zugrunde und rechnete eine jährliche Kostensteigerung von drei Prozent mit ein. Ebenfalls eingerechnet hat Kilian die Kosten für die Kanalisation von neuen Baugebieten in Schweigern, Schwabhausen, Boxberg, Uiffingen und Windischbuch sowie für den Entlastungskanal in der Mühlbergstraße in Unterschüpf und die Kanalauswechslung in der Karl-Hofmann-Straße in Boxberg.

Positiv auf die Festlegung der Gebühren wirkten sich auch Gewinne aus den letzten drei Jahren aus, die in der Kalkulation berücksichtig werden. Bei der Schmutzwasserkanalgebühr sind das 219 577 Euro, bei der Schmutzwasserklärgebühr 494 881 Euro, bei der Niederschlagswasserkanalgebühr 139 108 Euro und bei der Niederschlagswasserklärgebühr 17 408 Euro.

„Wir haben ja das Ziel kostendeckend und nicht gewinnbringend zu arbeiten, deshalb werden Überschüsse auch an die Bürger zurückgegeben“, ergänzte Bürgermeister Christian Kremer die Ausführungen des Kämmerers. hut

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.10.2020