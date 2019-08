Gebäude erstrahlt in neuem Glanz

Der verheerende Brand am Oberschüpfer Schloss jährt sich in diesen Tagen zum zehnten Mal. Nach dem Wiederaufbau wird das Gebäude zu vielen Feiern und von den Vereinen genutzt.

Oberschüpf. Das Oberschüpfer Schloss mitten im Dorf wurde vor zehn Jahren ein Raub des Feuers. Das Gebäude aus dem 15. Jahrhundert ist am 18. Juli 2009 gegen 1.40 Uhr einem verheerenden Brand zum Opfer gefallen.

Die Dorfbewohnern und die Freiwilligen Feuerwehren aus der gesamten Umgebung, allen voran die Männer der Oberschüpfer Wehr, haben diesen Schrecken nicht vergessen. Tieftraurig, teilweise mit Tränen in den Augen standen die Menschen im Morgengrauen geschockt vor den Ruinen ihres geschichtsträchtigen, denkmalgeschützten Schlosses, das so viele Erinnerungen in sich trug. Für viele war es der Schulort, das Rathaus der einst selbstständigen Gemeinde Oberschüpf, die beiden Bürgersäle der Treffpunkt aller Veranstaltungen und der Vereine.

Technischer Defekt als Ursache

Zu beklagen war auch der mit viel Euphorie ausgebaute Schlosskeller. Die Frage, ob man ihn wohl wieder nutzen kann, stand lange im Raum.

Was hatte zu dem Feuer geführt? Nach den Untersuchungen war es letztlich ein „technischer Defekt“, das den Brand auslöste. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehrwehren wurde ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Gebäude verhindert.

Einige Jahre vorher hatte der Tischtennisverein um Manfred Pers viel Geld in die Hand genommen, um in hunderten Stunden Eigenleistung das historische Schloss zu renovieren. Der Ortschaftsrat um Ortsvorsteher Ulrich Weiland und die Stadtverwaltung Boxberg unter Bürgermeister Christian Kremer wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob man für eine erste Schätzung von nahezu einer Million Euro das Schloss wieder renovieren kann. Viele Gespräche mit Versicherungen folgten.

Aber letztlich wollte man auf jeden Fall mit der Bündelung aller Kräfte den dreigeschossigen Renaissancebau mit schönem Renaissanceportal am Treppenturm wieder zu einem wertvollen Schmuckstück aufbauen.

Voll hinter der Maßnahme standen Bürgermeister Christian Kremer, der Gemeinderat und auch der Ortschaftsrat. Viele Firmen waren am Wiederaufbau beteiligt. Die Oberschüpfer beteiligten sich mit viel Eigenleistung. Was in akribischer Kleinarbeit geleistet wurde, zollt noch heute jegliche Hochachtung.

Heute ist das Oberschüpfer Schloss mit seinem angrenzenden herrlichen Schlossgarten zu einem beliebten Ort für Feste und Feierlichkeiten geworden. Viele Paare aus dem Kreis nutzen das Ambiente für ihre Hochzeit. Die Damen des Ortschaftsrates um Inge Laboranovits führen den Terminkalender, damit auch Singstunden, Gymnastiktreffs, Rheumaliga, Yoga, Landfrauenveranstaltungen und Seniorennachmittage neben Geburtstagsfeiern und anderen Veranstaltungen stattfinden können. Während der Renovierungsphase der Kirche fanden im Schloss die Gottesdienste statt.

Viel Licht durchströmt den großen Saal mit integrierter schöner Edelstahlküche und dem angrenzenden Vereinsheim des Tischtennisclubs Oberschüpf. Der Verein hat im Obergeschoss seinen Trainingsraum mit Duschräume. Die Oberschüpfer haben nach dem Brand damit wieder einen passenden Treffpunkt. Manches ist aus Sicht der Bürger sogar besser geworden. Dafür ist man hier im Ort auch sehr dankbar.

