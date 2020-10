Gabi Mehlhaus zum Ehrenmitglied ernannt

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des TSV Unterschüpf stand die Verabschiedung und Ernennung zum Ehrenmitglied von Gabi Mehlhaus.

Unterschüpf. Nach monatelangem Aufschub aufgrund der Corona Pandemie fand die Jahreshauptversammlung des TSV 02 Unterschüpf im Schüpfer Schloss statt. Die Mitglieder saßen in großem Abstand auf Einzelplätze, aber trotzdem mussten sich die Gekommenen auf einen langen Abend einstellen. Denn außer der Hauptabteilung Fußball mit sämtlichen Sparten gibt es noch eine Reihe von Freizeitgruppen.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Markus Kappes erfolgte das Totengedenken insbesondere an Erhard Köhler, Walter Schirmer, Jochen Henning, Bruno Scheidel und Kurt Weber.

Dach des Sportheims ist undicht

Corona war auch im Verein das bestimmende Thema. Bevor die Fußballer die Rückrunde 2020 beginnen konnten, so Markus Kappes, wurde sämtlicher Sportbetrieb eingestellt. Eine Menge Auflagen für den Verein folgten. Alle Festlichkeiten, darunter das obligatorische Weinfest mussten abgesagt werden. So fehlen natürlich wichtige Einnahmen und jetzt machet auch noch das Sportheim Probleme. Das Dach wurde undicht, so dass es für viel Geld saniert werden muss. Das bedeutet für den Verein in der Zeit fehlender Einnahmen einen besonderen Kraftakt, sagte Kappes.

Weiter erwähnte Kappes, besonders der Zugang vom FV Lauda, Nicola Illic, der auch Trainer Dr. Joachim Schroth kräftig unterstützt, sei wichtig für die Fußballer. Ein dickes Lob seinerseits ging an den technischen Ausschuss. Denn für alle Tore auf dem alten Platz besorgte man neue Netze, ebenso zieren Stehtische an Spieltagen den Vorplatz vor dem Sportheim. Besonders freute es ihn, dass Lukas Hefner als Nachfolger von Udo Müller nun die Werbepartner betreut. Erwähnenswert seien auch die Triathleten, die hauptsächlich für den Umpfertal-Lauf verantwortlich sind.

Die Senioren konnten durch ihren Kampfgeist in der Saison 2018/19 den Abstieg verhindern, so zeigten sie in der Relegation eine sehr gute Leistung, was bewies, dass die Erste Mannschaft eben doch zur Kreisliga Tauberbischofsheim gehöre. Nicht zu überhören war, dass man in der Zweiten Mannschaft stets mit Personalmangel zu kämpfen hat.

Die AH-Mannschaft sei sehr beständig, so Markus Kappes. Eine wichtige Truppe für den Verein, da sehr viele Jugendbetreuer und Helfer zu den AH-lern gehörten.

Dank sagte Kappes Schriftführer Alexander Braun und Kassierer Richard König für ihr langjähriges Engagement, aber auch den Wirtschaftsdienstlern, ohne die kein Heimspiel möglich sei. Die Freizeitsportgruppen unter Gabi Mehlhaus seien gut besetzt, da es die Leiterin immer wieder verstehe, möglichst viele Kinder dafür zu begeistern, so der Vorsitzende.

Berichte aus den Abteilungen

Nun folgten die Berichte der Abteilungsleiter durch Dieter Braun, auch in Vertretung von Martin Jarosz, diese als Betreuer der F, E, C, und B-Jugend verantwortlich sind. Er berichtete vom Jugendspieltag im September 2019. Hier ging ein besonderer Dank an Dirk Trenten für dessen Unterstützung. Weiter erwähnte er den SGU-Tag, vom Fußball-eSportCup an einer Spielekonsole als Ersatz in der Corona-Zeit unter Julian Weiss. Besonderes Highlight war zum Winterabschluss der Besuch beim TSG Hoffenheim. Weiter ging Dieter Braun auf den Spielbetrieb bei den Jugendmannschaften ein. Ein dickes Lob zollte Dieter Braun den Jugendtrainern und Übungsleitern, Vorstandskollegen sowie den Verantwortlichen der SG des TSV Kupprichhausen für die jederzeit gute Zusammenarbeit und deren Engagement.

Die zweite Vorsitzende und gleichzeitig seit 22 Jahren agierende Übungsleiterin der Freizeitsportgruppen Gabi Mehlhaus konnte aufgrund der Verabschiedung und ihres Ausscheidens aus dem Vorstand ein letztes Mal von all ihren verantwortungsvollen und lebhaften Tätigkeiten berichten. Von vielen Trainingsstunden bei Fitnessgruppe, Group Fitness, den Zwergen/Eltern-Kind-Turnen, Schlümpfen, den Fit-Kids sowie dem Aushängeschild der Freizeitabteilung, den „Schlossgeistern“ mit zwölf Tänzerinnen, unter Choreographie und Training von Christin Wirth und ihrer Schwester Isabell Schilling, die sich inzwischen mit ihren Showtänzen kreisweit einen Namen machten, war die Rede. Letztlich wurde Gabi Mehlhaus von all diesen Einzelverantwortlichen besonders gewürdigt und mit Blumen und Geschenken bedacht.

Bei Trainer Dr. Joachim Schroth und seinem Trainerteam Nicola Illic und Mathias Bahner sind die Spieler der ersten Mannschaft der SG Unterschüpf/Kupprichhausen in besten Händen und stehen aktuell mit 17 Punkten und einem Torverhältnis von 23 zu 6 nach dem Sieg über Tauberbischofsheim auf dem ersten Tabellenplatz der Kreisliga. Ein gewaltiger Quantensprung. Dies wurde in der Jahreshauptversammlung von den Anwesenden besonders gewürdigt. Die Erfolge seien aber nur durch guten Zusammenhalt und Disziplin zu erreichen, so der Trainer.

Aktuell steht die zweite Mannschaft auf Platz sechs. Der Dank des Trainers ging im Besonderen an die Vorstände von „Schüpf“ und „Kuba“, die alle auch in dieser schwierigen Zeit einen super Job machen, an alle Trainerkollegen mit mittlerweile guten und vertrauensvollen Freundschaften sowie Familie Dany und Sylwie Legler mit ihren Jungs Nik und David, so Schroth.

Den positiven Kassenbericht trug Richard König vor. Die Kasse wurde geprüft von Waltraud Henninger und Volker Behr. Ortsvorsteher Stefan Graf stellt den Antrag auf die Entlastung des gesamten Vorstands, die die Mitglieder erteilten.

Verabschiedung und Ehrung

Aufgrund der großen Verdienste um den TSV in 22 Jahren wurde die bisherige Funktionärin und das „Rad im Getriebe des TSV“, wie sie Stefan Graf herausstellte, einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt.

Nach dem abschließenden Bericht des dritten Vorsitzenden Thomas Pfaff, dieser nochmals einen Schnelldurchlauf über Siege und Niederlagen der ersten und zweiten Mannschaften ablegte und sich auch um Neuzugänge verantwortlich zeichnet, ging man über zur Neuwahl eines zweiten Vorsitzenden nach der Verabschiedung von Gabi Mehlhaus. Gewählt wurde Andreas Meder, ein mit Herzblut agierender Fußballer, Betreuer und Vorsitzender der Triathlon-Abteilung.

Einen breiten Raum nahm die Verabschiedung von Gabi Mehlhaus ein, die mit einem weinenden Auge vom Vorsitzenden Markus Kappes für all ihre mit viel Herzblut und Leidenschaft getätigten Aufgaben besonders gewürdigt wurde.

Gabi Mehlhaus bedankte sich für all das Vertrauen von allen Seiten, des Vorstands, von Mitgliedern, Eltern und Kindern, das ihr in diesem Lebensabschnitt entgegengebracht wurde. Sie gehe mit guten Erinnerungen an eine schöne Zeit beim Sportverein. Sie möchte diese wertvolle Lebenszeit nicht mehr missen, bleibt dem TSV aber noch als Trainerin in der Erwachsenengruppe erhalten. wahe

