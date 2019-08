Fußballabzeichen abgelegt

Boxberg.Auch in diesem Jahr wurde wieder das DFB-Fußballabzeichen im Rahmen des Ferienprogramms angeboten. 15 Kinder waren voll in ihrem Element. Jannis Maier, der über den Badischen Fußballverband beim SV Königshofen FSJler ist, nahm das Fußballabzeichen ab. Hier waren verschiedenen Stationen, wie Elferkönig, Dribbeln etc. zu meistern. Bastian Wild wurde Tagessieger mit 274 Punkten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019