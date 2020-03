Führungen bestätigt

Boxberg.Der Boxberger Gemeinderat bestätigte in seiner Sitzung am Montag im Boxberger Rathaus die Wahlen von Feuerwehrkommandanten und deren Stellvertretern in folgenden Abteilungen:

Kupprichhausen: Andreas Gehrig als Abteilungskommandant und Ingo Keppner als stellvertretender Abteilungskommandant;

Schweigern: Martin Kraft als Abteilungskommandant und Michael Schnabel als stellvertretender Abteilungskommandant;

Unterschüpf: Adrian Baumann als Abteilungskommandant und Jonas Hefner als stellvertretender Abteilungskommandant;

Windischbuch: Christian Stang als Abteilungskommandant und als stellvertretende Abteilungskommandanten Björn Göbel und Thorsten Tremmel. hut

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020