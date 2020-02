Freiwillige sorgen für Sauberkeit

Schweigern.Unter der Organisation der Ortsverwaltung und der Jugendfeuerwehr um Patrick Wegert trafen sich auch in diesem Jahr wieder über 20 Bürger, Kinder, Ortschaftsräte und Stadträte, um in einer gemeinsamen Aktion den weggeworfenen Müll in der Gemeinde zu beseitigen. Nach der Ausstattung mit Warnwesten, Abfallsäcken und Kübeln ging es vom Industrieparkplatz mit den Traktoren und Anhängern von Siegfried Riegler und Bernd Wegert los in alle Bereiche von Schweigern. Auch in diesem Jahr wurden wieder Unmengen an Müll von den freiwilligen Helfern eingesammelt. Bild: Eck

