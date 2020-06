Main-Tauber-Kreis.Da aufgrund von Corona der Fortbildungslehrgang „Fit und gesund“ im März abgesagt werden musste, hat sich der Badische Turner-Bund gemeinsam mit dem Main-Neckar-Turngau darum bemüht, einen Ersatztermin zu finden. Das Referenten-Team des BTB wird nun am 4. und 5. Juli diesen Lehrgang beim Turnverein Köngishofen, Hauptstraße 3, durchführen. Beginn ist am Samstag um 9 Uhr, mitzubringen ist ein großes Handtuch. Ebenfalls ist zu beachten, dass keine Umkleideräume und Duschen zur Verfügung stehen. Die Fit- und Gesund-Fortbildung umfasst 16 Einheiten und wird zur Lizenzverlängerung angerechnet. Für die Teilnahme ist eine Lizenz jedoch nicht erforderlich. Bei Fragen bezüglich der Anmeldung wendet man sich an den BTB, Telefon 0721/ 1815 28 (Sebastain Geiss unter Angabe der Lehrgangsnummer 204330 wenden), bei Fragen zu den Örtlichkeiten an Waltraud Grünewald, tvkoenigshofen@com.de.

