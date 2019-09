Fit in Erster Hilfe

Boxberg.Knapp 20 Kinder erwarben am Samstag im Rahmen des Ferienprogrammpunktes des Jugendrotkreuzes (JRK) Boxberg ihren „Erste-Hilfe-Führerschein“.

Die Teilnehmer erwartete ein kurzweiliger Erste-Hilfe-Parcours mit sechs Stationen. So erlernten sie die Technik der stabilen Seitenlage. Weiterhin bekamen sie das Anlegen diverser Verbände demonstriert und durften selbst Hand anlegen. So wurden fiktive Verletzungen an der Fingerkuppe, Kopfplatzwunden und Schürfwunden verbunden.

Ein Highlight war der Krankentransportwagen, dessen Ausstattung die Teilnehmer erklärt bekamen und ausprobieren durften. Eine „Probefahrt“ auf der Krankenliege durfte nicht fehlen. Auch der Rollstuhl-Parcours kam gut an. Darüber hinaus machten die Teilnehmer die Erfahrung, was es bedeutet, bewegungstechnisch eingeschränkt zu sein.

Bei „JRK-Memory“ entdeckten man auf spielerische Art interessante Fakten über Erste-Hilfe-Utensilien. Wie wichtig die Hilfeleistung – und vor allem das Absetzen eines Notrufes – ist, erfuhren die Führerscheinanwärter beim Kennenlernen der fünf „W-Fragen. Als persönliche Merkregel durften die Teilnehmer eine bunte „Notruf-Hand“ basteln.

Umrahmt wurde der Erste-Hilfe-Parcours durch Spiele. Letzten Endes hielten alle Teilnehmer mit dem ausgefüllten Laufzettel ihren „Erste-Hilfe-Führerschein“ in der Hand.

Der kurzweilige Nachmittag ist nicht zuletzt dem Engagement der Boxberger JRKler zu verdanken. Seit ihrer Gründung 2018 trifft sich die örtliche Jugendrotkreuzgruppe zu regelmäßigen Gruppenstunden. Zu Beginn des kommenden Schuljahres soll das Boxberger Jugendrotkreuz weiter wachsen und eine zweit Gruppe für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren gegründet werden. Alle Interessenten sind zur ersten Gruppenstunde am Samstag, 7. September, von 14 bis 15 Uhr im „Sitzungssaal“ des Alten Rathauses in Wölchingen willkommen.

