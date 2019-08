Fischdiebe am Werk

Boxberg.Zum wiederholten Male wurden Fische aus einem Teich bei Boxberg gestohlen – jetzt wieder am Wochenende. In der Nacht zum Samstag wurden aus dem Fischteich, zwischen Aubstraße und Bobstadter Straße, mindestens 30 Kilogramm Bach- und Regenbogenforellen im Wert von 420 Euro gefischt. Die Diebe mussten hierzu einen etwa zwei Meter hohen Maschendrahtzaun übersteigen, um auf das Gelände zu kommen. Die Täter wurden bei ihrer Tat von einer Überwachungskamera aufgenommen. Hier sind zwei Männer erkennbar, der eine Mann ist zirka 30 Jahre alt, hat dunkle kurze Haare, einen dunklen Bart und ist zirka 180 Zentimeter groß. Der zweite Täter scheint etwa 25 Jahre alt zu sein, hat kurze helle, leicht wellige Haare, trägt keinen Bart, ist sehr schlank und ebenfalls zirka 180 Zentimeter groß. Beide Männer haben sich in osteuropäischer Sprache unterhalten. Aus diesem Teich wurden in den letzten Monaten schon mehrfach Fische gestohlen. Wer Hinweise auf die beiden Täter geben kann, soll sich an den Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343/2130, wenden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019