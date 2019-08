Ex-Weinkönigin Michèle Fries feierte ihr Präsentations-Debüt

Zum Auftakt der „Schüpfer Weintage“ fand die traditionelle Weinprobe im Unterschüpfer Wasserschloss statt, die wieder auf große Resonanz stieß.

Unterschüpf. Die 44. Weinprobe bei Kerzenschein fand am Samstagabend im herrlichen Ambiente des Wasserschlosses Unterschüpf statt. Die „Fränkischen Herolde Unterschüpf“ unter der Leitung von Thomas Oehm eröffneten dieses historische Event. Zum Empfang gab es einen „Tilman Secco“ von der GWF Kitzingen, der von feschen Bedienungen im Dirndl kredenzt wurde. Die Weinprobe stand im Einklang mit den bevorstehenden „Schüpfer Weintagen“, die am Freitag, 23. August, beginnen und mit dem Büttenlauf am Montag, 26. August enden.

Ortsvorsteher Stefan Graf freute sich über den guten Besuch vieler Freunde edlen Weines. Unter ihnen waren auch wieder MdB Alois Gerig mit Gattin, Pfarrer Dr. Heiner Kücherer und viele Vertreter von Firmen und Instutitionen.

Mammutprogramm

„Just Brass“ sorgte mit traditioneller Musik für Stimmung. Respekt und Anerkennung zollte der Weingremiumsvorsitzende den vielen Helferinnen und Helfern und gab eine kurze Übersicht über das viertägige Mammutprogramm der „Schüpfer Weintage“, die am Freitag um 20 Uhr mit der Kultband „Barbed Wire“ beginnt. Am Samstag hegen sie um 18 Uhr mit dem neunten Umpfertallauf weiter, gefolgt von „Bayernmän“ mit der „Dirndl- und Lederhosenparty“. Nach dem Ökumenischen Gottesdienst am Sonntag um 10.15 Uhr, der von den Kirchenchören musikalisch umrahmt wird, spielt um 12 Uhr die Musikkapelle Wachbach auf. Eine nostalgischen Feuerwehrschau lockt in die Straßen Unterschüpfs. Der Abend wird von der Winzerkapelle Beckstein gestaltet.

Das Weinfest endet mit dem obligatorischen Kindernachmittag und dem Büttenlauf am Montag um 19 Uhr. Der Musikverein Unterschüpf wird zum Festausklang spielen und die Schlossgeister sowie die Showtanzgruppe laden zur Unterhaltung ein.

Edle Sorten

Nach den Worten des Ortsvorstehers wünschte die Schüpfer Weinkönigin Leonie Roth allen Gästen weinselige Stunden. Die Präsentatorin des Abends, Winzerin und Ex-Weinkönigin Michèle Fries aus Röttingen, feierte ihr Debüt vor einer solch großen Kulisse und wurde mit viel Beifall bedacht. Die Freude seitens der Weingenießer hinsichtlich der vielversprechenden edlen Sorten war nicht zu übersehen.

Geboten wurden gute Tropfen von Schwarzriesling, trockene und halbtrockene Weißweine, süffige trockene oder halbtrockene Burgunderweine sowie Kabinettweine aus Unter- und Oberschüpf, ausgebaut im „Winzerkeller Taubertal“, „Der Becksteiner Winzer“ sowie dem „Weingut Benz“. Insgesamt waren es zehn spritzige und charmante Weinproben der Tauber-Frankenweine zusätzlich der zu ratenden elften Probe, ein „Erlkönig“, der wieder in Krügen kredenzt wurde.

Das berühmte Schmalztöpfchen mit leckeren Brotsorten sowie der Gourmetteller in all seiner Vielfalt gehörten wieder zu den kulinarischen Genüssen. Mit flotten Weinsprüchen und Hinweisen auf die Finessen des heimischen Wein, verstand es Weinpräsentatorin Michéle Fries, die süffigen Gaumenschmeichler mit all ihrer blumigen und fruchtigen Beschaffenheit und gemischt mit viel Humor dem erwartungsvollen Publikum vorzustellen.

Fünf Sinne angesprochen

Es folgte eine besondere Weinprobe, die Michèle Fries unter die fünf Sinne des Menschen stellte: Riechen, Fühlen, Schmecken, Sehen und Hören, begleitet von Farben durch Lichtreflexionen. Letztlich brachte sie den Wein mit der Farbe Rot als Farbe der Liebe in Verbindung. Auch der Sinn „Hören“ sei hier für das Eingießen und Anstoßen verantwortlich, wenn der Wein verkostet werde. Beim Riechen erinnerte Michéle Fries an die 10 000 Duftwahrnehmungen beim Menschen.

Abschließend durfte wieder der „Erlkönig“ geraten werden. Der Treffer fiel auf die erste Nummer, den 2018er „Unterschüpfer Mühlberg“, einen „Grauen Burgunder Kabinett Trocken“ von den Becksteiner Winzern.

Weinkönigin Leonie Roth durfte die Gewinner ziehen: Den ersten Preis bekam Manuel Berberich aus Unterschüpf, zweiter wurde Michael Braun und dritte Patrizia Braun.

Die Gewinner wurden von Stefan Graf mit aromatischen Weinen aus der Sortenvielfalt des Abends belohnt.

