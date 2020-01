„Etwas Tolles auf die Beine gestellt“

Feuer und Flamme für Boxberg: Die Schülerfirma Event4you hat den fünften „Feuerzauber“ veranstaltet.

Boxberg. Der Countdown läuft. Es ist Freitagabend gegen 17.30 Uhr. Gleich wird eine Rakete gezündet. Es ist der Startschuss für den fünften Feuerzauber der Grundschule Boxberg, der in Kooperation mit dem Verein Lazy Bones und der Stadt stattfindet. Die Neujahrsfeier beginnt traditionell mit einer Fackelwanderung – angeführt von den Mitgliedern der Schülerfirma Event4you.

Rund 400 Leute haben sich vor dem Rathaus eingefunden. Einige haben LED Strähnen ins Haar geflochten. Viele andere haben Fackeln und Leuchtstäbe dabei, als sie sich auf den Weg Richtung Grundschule begeben. Die rund 30-minütige Strecke haben Eltern und Schüler zusätzlich mit rund 300 Teelichtern gekennzeichnet.

Angekommen auf dem Hof der Grundschule warten schon der Musikverein Umpfertal, der die Gäste begrüßt und unterhält. Der Bauhof hat Hütten gestellt, in denen es Köstliches gibt. Am Lagerfeuer können Marshmallows und Stockbrot gebrutzelt werden. Wenige Meter weiter bieten die Lazy Essen und Getränke an.

Trotz des teils stürmischen Wetters lassen sich die Gäste nicht entmutigen. Dank der Realschul-Rektorin Andrea Fürle werden flugs acht Pavillons aufgestellt, um dem Regen die kalte Schulter zeigen zu können.

Auch Bürgermeister Christian Kremer ist vor Ort: „Es ist ganz toll, was die Grundschüler aus Boxberg und Schweigern hier auf die Beine gestellt haben – wie sie diese Veranstaltung vorbereitet und durchgeführt haben.“ Schon vor Weihnachten seien die Mädchen und Buben bei ihm im Rathaus vorbeigekommen, um das Programm für den fünften Feuerzauber vorzustellen. Kremer lobt zudem das soziale Engagement der Viertklässler.

Die Einnahmen des Boxberger Feuerzaubers gehen zu gleichen Teilen an den Verein Lazy Bones und an die Grundschüler. Die Kinder finanzieren mit dem Gewinn aber nicht nur einen Teil ihrer Klassenfahrt im Juli, sondern unterstützen mit dem Geld auch ein Patenkind in Indien und eines in Togo. „Das ist uns eine große Herzensangelegenheit“, versichern die Klassenlehrerin (4a) Cathrin Witt sowie Schulsozialarbeiterin Britta Rieger. Und Klassenlehrerin Nicole Fuchs (4c) ergänzt: „Die Kinder sind mit Feuer und Flamme dabei.“

Die Schülerfirma Event4you wurde von den Viertklässlern im Schuljahr 2015/16 gegründet. Aus dem Vorhaben, ein großes Fest mit und für die Stadt auszurichten, entstand das Neujahrsfest „Feuerzauber – wir brennen für Boxberg“, das erstmals im Januar 2016 veranstaltet wurde.

