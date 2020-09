Erste Hilfe kurzweilig entdeckt

Boxberg.Im Rahmen einer Rotkreuz-Rallye rief das Jugendrotkreuz des DRK-Ortsvereins Boxberg dazu auf, sich auf kurzweilige Art und Weise mit dem Thema „Erste Hilfe“ auseinanderzusetzen.

In den beiden letzten Sommerferienwochen hatten Groß und Klein die Möglichkeit, an der Rotkreuz-Rallye teilzunehmen. Hierbei mussten in Boxberg und Wölchingen 13 auf einem Laufzettel genannte Stationen gefunden sowie die entsprechenden Aufgaben und Rätsel gelöst werden. Rund 20 Einzelpersonen und Teams sendeten ihren ausgefüllten Laufzettel zurück.

Inhaltlich stand das Thema „Erste Hilfe“ im Zentrum. So beschäftigten sich die Teilnehmenden spielerisch mit der Rettungskette, den Inhalten eines Verbandskastens, und dem Notruf. Auch erweiterten sie ihren Wissenshorizont was die Erste-Hilfe-Bereiche Wundversorgung, Lagerungen oder Hitze-Notfälle anbelangt.

Gerne hätte das JRK auch in diesem Jahr wieder einen analogen Kinderferienprogrammpunkt angeboten. Aufgrund der Covid-19-Situation musste man allerdings darauf verzichten. Umso erfreulicher sei es, dass mit der Rotkreuz-Rallye eine sinnvolle und spaßige Mitmachaktion angeboten werden konnte, so der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Boxberg, Bernd Raupach. Mit seiner Initiative, junge Menschen an die Erste Hilfe und humanitäre Werte heranzuführen, leiste das JRK einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft, ergänzt das Kreisjugendleitungteam Sina Kaeber und Raphael Spengler. Das Angebot sei eine willkommene Abwechslung angesichts der aktuellen Covid-19-bedingten Einschränkungen gewesen. jrk

