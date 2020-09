„Erhalten und Verwandeln“ das Motto

Im Brauereiweg 4 in Boxberg tut sich einiges. Familie Holzwarth beginnt mit den Renovierungsarbeiten des charmanten alten Hauses auf der Hofstelle.

Boxberg. Auf das Stadtsanierungsprogramm „Stadtsanierung Boxberg-Innenstadt II“ wurde die junge Familie gleich mehrfach aufmerksam gemacht. Schilder am Ortseingang, Erzählungen von Freunden und Familie sowie das persönliche Gespräch mit Bürgermeister Christian Kremer haben den Ausschlag gegeben, sich um die Fördermittel zu bewerben – mit Erfolg.

Sohn war ausschlaggebend

„Eigentlich wollten wir gar nicht bauen, geschweige denn sanieren“, berichtet Matthias Holzwarth. Ausschlaggebend war dann aber der kleine Sohn, der nun in der Nähe der Großeltern aufwachsen darf. „Der Vorbesitzer des Hauses war mit der Familie befreundet, der Bezug zum charmanten Häuschen somit von Anfang an da. Außerdem finden die Holzwarths es ziemlich „cool“, künftig im Stadtkern zu leben.

„Wir haben uns in den Charme und die Atmosphäre des Hauses verliebt“, so die Holzwarths. Das 1909 erbaute Haus habe Charakter und Seele, das Grundstück eine tolle Größe und gewachsene Strukturen.

Dass die Holzwarths zusätzlich Fördermittel aus dem Stadtsanierungsprogramm „Stadtsanierung Boxberg-Innenstadt II“ erhalten, schafft einen zusätzlichen Anreiz, das Projekt Sanieren und Renovieren des Brauereiweg 4 in Angriff zu nehmen.

Für den 1,5 Jahre alten Sohn gab es zudem einen Kinderbonus. „Mit Unterstützung der Stadtverwaltung und der Firma Klärle war es einfach, die zusätzliche Schleife zu drehen, um die Antragsunterlagen vollständig einzureichen. Ein Architekt half zudem bei der Überprüfung der Bausubstanz und der Erstellung eines umfassenden Maßnahmenkatalogs.“

„Die Fördermittel leisten einen kleinen Beitrag die großen Investitionen zu kompensieren, die notwendig sind, um eine alte Hofstelle für eine junge Familie bewohnbar zu machen und den Charme des Anwesens zu erhalten“, so der Bauherr.

Innenstadt als Standort

Bislang wurden im Rahmen der Stadtsanierung Boxberg 29 Förderanträge gestellt, realisiert und befinden sich in der Umsetzung. Mit den Fördermitteln aus dem Stadtsanierungsprogramm in Boxberg sollen städtebauliche und private Maßnahmen in dem von Funktionsverlusten bedrohten, zentralen Versorgungsbereich unterstützt werden. Die Innenstadt soll Standort für Gewerbe und Kultur sowie als Wohnquartier erhalten und weiterentwickelt werden. B

Bürgermeister Christian Kremer zeigt sich indes beeindruckt vom anhaltenden Interesse der Bürger. „Ich freue mich, dass das Programm so gut angenommen wird und bin sicher, dass noch viel Potenzial in unserer Innenstadt schlummert.“ Interessenten können sich jederzeit bei der Stadtverwaltung informieren. Das Programm wird in Boxberg mit Unterstützung der Firma Klärle aus Schäftersheim durchgeführt. Fördermittel können noch rund 250 000 Euro abgerufen werden und die Projektdauer ist noch auf rund zwei Jahre angedacht.

Als Ansprechpartner stehen im Rathaus Boxberg Bettina Karl, Telefon 07930/60515, und Claudia Schlör, Telefon 60523, zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020