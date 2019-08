Eine Schatzkiste als Abschiedsgeschenk

Boxberg,.Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde Hilde Haas nach fast 28 Jahren als Erzieherin des Kindergartens „Schatzkiste“ der Evangelischen Kirchengemeinde Boxberg-Wölchingen, in den Ruhestand verabschiedet.

Die Kinder und Erzieherinnen hatten die Feier mit einem gemeinsam gesungenen „Dankeslied“ eröffnet.

Erzieherin Christine Kutirov und Prädikant Klaus Dörzbacher leiteten in einem kurzen Anspiel zum Thema „Dank sagen“ über. Nach der Begrüßung durch die Kindergartenleiterin Brigitte Stelter gestalteten die Kinder und Erzieherinnen abwechslungsreich das Programm. Viele gute Wünsche für den Ruhestand verpackt mit „Merci“ legten die Kinder der einzelnen Gruppen in eine Schatzkiste und übergaben diese an Hilde Haas. Es gab zahlreiche Geschenke und gute Wünsche von allen Seiten.

Die formale Verabschiedung mit der Entpflichtung von den Aufgaben innerhalb des Kindergartens nahm Klaus Dörzbacher vor. Der „Zillertaler Hochzeitsmarsch“, aufgeführt von den Kindern, und ein Segenslied, beendete die Feierstunde. Hilde Haas bedankte sich für die schöne Feier und für die Jahre in denen sie gerne „Kindergärtnerin“ war. Als Überraschungs- und Abschiedsgeschenk übergab sie einen Kettcar, das von den Kindern freudig entgegengenommen wurde.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019