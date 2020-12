Eindrückliche Mahnung an die Nachkommen

Wegen Corona war es erst jetzt möglich: Zum Gedenken an die örtlichen Kampfhandlungen vom 31. März 1945 in Boxberg und Wölchingen fand nun ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt.

Wölchingen. Geleitet wurde die Feier in Wölchingen von Dekan Rüdiger Krauth (Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg) und Pfarrer Steffen Kolb (Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn). Gardis Jacobus-Schoof und Dr. Dieter Thoma trugen Zeitzeugenberichte über die Ereignisse vor. Am Karsamstag vor 75 Jahren hatten junge deutsche Soldaten versucht, die militärisch überlegenen Amerikaner aufzuhalten.

Pfarrer Kolb betonte im Gottesdienst einleitend die Verbindung zu Ostern, zum Glauben an die Auferstehung Jesu Christi. Er allein könne himmlischen Frieden schenken.

Das Motto des Gedenkens umriss Dr. Thoma: den Opfern zur Ehre, den Überlebenden zum Trost, den Nachkommen zur Mahnung. Im Wechsel trugen er und Gardis Jacobus-Schoof Berichte von damals vor: bewegende Schilderungen von Isolde Hock und Rudolf Throm aus Boxberg sowie Hedwig Volk und Max Thoma aus Wölchingen.

Viel Unheil verhinderte Emilie Geißler aus der Gaisbach: Sie war während der Schießerei mit einem Eimer Milch zu den Amerikanern hochgelaufen und rief: „Hört doch auf zu schießen!“ Sie erreichte eine Feuerpause, in der viele Zivilisten die Kampfzone verlassen konnten. Nach siebenstündigem Gefecht bot sich abends vom Schulzenkreuz aus ein grausiges Bild: vom Wölchinger Hagental bis zum Bahnhof und weiter nach Boxberg bis zum Schwabhäuser Weg ein Feuer-Kranz von brennenden Häusern.

Friedenswunsch

Die Bilanz des Tages: rund 70 tote Soldaten, über 70 Gebäude in Flammen. Am Ostermontag wurden 36 deutsche Gefallene in Wölchingen beerdigt, 30 davon unter 20 Jahre alt. „Möchte nie wieder Krieg werden!“ – Dieser Friedenswunsch von Pfarrer Werner Mennicke stand am Ende der Berichte.

Dekan Rüdiger Krauth betonte in der Predigt die Bedeutung des Gedenkens. „Wir leben nur, weil Gott unser gedenkt und uns trägt.“ Auch für den Menschen sei es wichtig, sich zu erinnern und nicht zu vergessen.

Die Fürbitten umfassten das Gedenken an die Opfer von Krieg, Terror und Gewaltherrschaft von damals bis in die heutigen Tage. Die Aufgabe aller ist es, Frieden schon im Kleinen, im täglichen Zusammenleben zu üben. dt

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.12.2020