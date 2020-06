Ein virtuoses Kleinod

Unterschüpf.Der Jazzpianist und ehemalige SWR-Musikredakteur Frieder Berlin gastiert am Freitag, 26. Juni , um 19 Uhr mit der Sängerin Anja Bundschu in Unterschüpf. Bei trockener Witterung gibt es ein Open Air im Pfarrgarten an der Kulturkirche. Bei Regen wird das Konzert in die evangelische Kirche verlegt. Es findet also auf jeden Fall statt.

Pfarrer Dr. Kücherer freut sich sehr, dass die Kulturkirche ihren Betrieb mit nötigem Abstand und frischer Luft, aber live und lebendig wieder aufnimmt – und gleich mit einem virtuosen Kleinod. Denn mit dem gebürtigem Bad Mergentheimer Frieder Berlin wurde ein renommierter, innovativer Jazzmusiker gewonnen. Und welche Dynamik Anja Bundschu als Sängerin auf Bühnen entwickeln kann, ist weithin bekannt.

So startet das Pilotprojekt der Sommerreihe am Freitag, 26. Juni, um 19 Uhr im Pfarrgarten – aufgrund Corona-Bedingungen mit 24 Personen aus verschiedenen Haushalten zuzüglich Angehörige bis maximal 40 Personen insgesamt.

Ein Anmeldung muss unter Telefon 07930/367 oder E-Mail info@kulturkirche-unterschuepf.de erfolgen.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Weitere Termine der Sommerreihe sind: „Pop and Lyrics“ mit Susanne Oehm-Henninger am 26. Juli, „Rock unplugged“ mit Verena Kossowski und Achim Schweizer am 23. August, „Cross Over“ mit Claudia Bährs Gesangoase am 27. September und „Open stage“ an Feuertonnen am 18. Oktober, jeweils im Pfarrgarten um 17 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.06.2020