Ein offenes Haus der Begegnung geschaffen

Der neo-klassizistische Bau prägt das Ortsbild. Vor 200 Jahren wurde die evangelische Kirche errichtet.

Uiffingen. Die Einheit von evangelischer Kirche und ehemaligem Rathaus in der Ortsmitte ist unverkennbar. Seit 200 Jahren bildet die so genannte Weinbrenner-Kirche den Mittelpunkt des Dorfes. Und wer nicht weiß, was sich hinter der Fassade mit den neo-klassizistischen Säulen verbirgt, würde wohl kaum ein Gotteshaus vermuten.

„Die Kirche ist hier eine wichtige Institution und aus dem Leben der Bürger nicht wegzudenken“, betonten Manfred und Ulrike Blesch, die sich stark in der Kirchengemeinde engagieren. Das kleine Juwel, das als kulturgeschichtliche Besonderheit in der Region zählt, wurde von dem Architekten Christoph Arnold geplant. Abgesegnet wurde der Plan von seinem berühmten Onkel, einem der bekanntesten Vertreter des Klassizismus, Friedrich Weinbrenner. Er orientierte sich an der Bauweise der griechisch-römischen Klassik und arbeitete vor allem im Raum Karlsruhe.

Das Ziel des Kirchenbaus war klar und ist auch heute noch an der Fassade abzulesen: Weinbrenner wollte ein Haus für alle, einen Treffpunkt, an dem man ins Gespräch kommen kann. Die Eingangsloggia und die eingestellten Säulen machen dies bei jedem Wetter möglich. Auch die „normalen“ Fenster, die nicht an eine Kirche erinnern, zeugen davon. Die einladende Atmosphäre ist beim Eintreten spürbar.

Errichtet wurde das Gotteshaus 1819, nachdem die vorherige Kirche sehr marode war. „Die Weinbrenner-Kirche ist wohl die dritte an diesem Platz“, erzählen die beiden. Bis es aber zum Bau kommen konnte, waren die Uiffinger gezwungen, in einer Simultankirche katholische und evangelisch-lutherische Gottesdienste zu feiern. Seit dem Dreißigjährigen Krieg war das so. 1813 erhielt die katholische Minderheit schließlich eine eigene Kirche. Und auch die Evangelischen wollten die alte, teils kaputte Wehrkirche durch einen Neubau ersetzen. Für die Finanzierung zogen sie die Grafen von Wertheim als Herren über den Ort heran, die einen Teil der Baukosten übernehmen sollten, wie Werner Blesch in seinem Heimatbuch ausführlich vermerkt hat. Und sie schafften vollendete Tatsachen, indem sie den Kirchturm niederrissen. Die Gottesdienste wurden daraufhin in die Ratsstube verlegt, was keine Lösung von Dauer werden konnte. Damit hatte man den Neubau in die Wege geleitet.

Mit 25 Metern Länge und einer Breite von 17 Metern sollten 300 Gläubige in der Kirche sowie weitere 150 auf der Empore Platz haben. Für die kleine Gemeinde eine beachtliche Größe, die auch von den Wertheimern kritisiert wurde. Doch die Uiffinger Pfarrei war damals auch für die Filialen Epplingen und Angeltürn zuständig. Der Kostenvoranschlag belief sich auf 5560 Gulden.

Wieso der Karlsruher Oberbaudirektor Friedrich Weinbrenner als Baumeister des Großherzogs von Baden die Kirche in Uiffingen mitgeplant hat, ist nicht bekannt. Der damalige Pfarrer Wagner war vorher beim Fürst von Leiningen als Kaplan tätig. Dort könnte die Verbindung zu Weinbrenner entstanden sein. Errichtet wurde das Kirchengebäude von Maurer Georg Seeberger aus Boxberg.

In den vergangenen 200 Jahren wurde die Kirche mehrfach renoviert, erstmals 1910. 1928 folgte eine neue Heizung, 1962 wurde auf eine Ölheizung umgestellt. Bei der Renovation 1991/92 wurde der Innenraum vom Einheitsgrau befreit, Decke, Wände und Säulen farblich verziert, „so, wie wohl die zweite Innenfassung der Kirche war“. Ganz untypisch für den Weinbrenner-Stil sei der Kanzelaltar unter dem Rundbogen der Apsis. Es wird vermutet, dass dieser aus der Vorgängerkirche stammt. Stolz sind die Uiffinger auch auf ihre prächtige Steinmeyer-Orgel von 1910. Das Gehäuse der Vorgängerorgel von 1612 sei bei den Renovierungsarbeiten weitgehend erhalten geblieben und gelte als das älteste der evangelischen Landeskirche in Baden, so ist im Heimatbuch von Werner Blesch zu lesen.

Festgottesdienst und Führungen

Am „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 8. September, soll der erste Teil des Jubiläums begangen werden. Neben einem Gottesdienst um 13 Uhr sind Führungen mit dem Vorsitzenden der Friedrich-Weinbrenner-Gesellschaft in Karlsruhe, Dr. Ulrich Schumann in der Kirche geplant. Hier erwarten die Besucher auch eindrucksvolle Relikte, wie Kelche aus dem 18. Jahrhundert, damals gestiftet von Valentin Wild und von Pfarrer Leutwein, sowie das Taufgeschirr, gestiftet von Philippine Gerner, von 1903. Den Osterkerzenständer mit drei Bergkristallen, ein sehr wertvolles Stück für die kleine Gemeinde und von Pfarrer Curt Giese gestiftet, hat Pfarrer Heinz Raulf für Uiffingen „gerettet“. Denn eigentlich sollte der Kerzenständer nach Hamburg in die Michaeliskirche. Daneben werden historische Kirchenbücher und Paramente ausgelegt, Bezirkskantor Hyun Soo Park wird ein kleines Orgelkonzert geben.

Eine mobile Ausstellung über den Weinbrenner-Stil sowie eine Bildergalerie, die die Kirche im Lauf der Zeit zeigt, gehören ebenfalls zu den Aktionen. Helmut Reichert hat mit Unterstützung von Ulrike und Manfred Blesch in den letzten Wochen zahlreiche Fotos dafür gesichtet. Passend zu diesem Tag wird „Bibelbrot“ zum Verkauf angeboten, für die Bewirtung sorgt die Gruppe des Pfarrhauscafés. Gestartet ist bereits eine Malaktion für Kinder, die ihr eigenes Bild von „ihrer“ Kirche gestalten können. Diese „Kunstwerke“ werden ebenfalls zu sehen sein.

Das Kirchenjubiläum findet seinen Höhepunkt bei der gemeinsam mit dem Sportverein veranstalteten Kirchweih am 3. November. Der Tag beginnt mit einem Festgottesdienst mit anschließendem Mittagessen im Dorfgemeinschaftshaus, Kaffee und Kuchen sowie Aktionen rund um die Kirche für Jung und Alt.

Die Bedeutung der Kirche als Raum, um ins Gespräch zu kommen, werde gerade in der heutigen Zeit immer wichtiger, wissen die in der Kirchengemeinde Engagierten. Man müsse die Kinder und Jugendlichen anders ansprechen als nur mit Singen und Beten, etwa mit besonderen Kindergottesdiensten. Ein Dorf ohne die Kirche als Treffpunkt ist für die Uiffinger jedenfalls unvorstellbar.

