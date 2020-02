Ein farbenfrohes, närrisches Spektakel

In Boxberg waren am Dienstag die Narren los. Rund zwei Dutzend Gruppen zogen beim Faschingsumzug als bunter Gaudiwurm durch die Straßen der Stadt.

Boxberg. Die Boxberger Narren hatten sich das Beste wieder einmal bis zum Schluss aufgehoben. Mit einem farbenfrohen Umzug ließen sie am Dienstag die fünfte Jahreszeit ausgelassen zu Ende gehen. Rund zwei Dutzend Gruppen mit fast 600 Beteiligten waren beim närrischen Treiben mit dabei, begleitet von jeder Menge Zuschauern. Das Narrenvolk säumte zahlreich die Straßen in der Stadt, um das fantasievolle Spektakel zu verfolgen. Und in diesem Jahr hatten die Narren auch Petrus auf ihrer Seite. Zwar zogen während des Umzugs dicke schwarze Wolken über Boxberg, erfreulicherweise blieb den Besuchern aber eine unfreiwillige Dusche wie im Vorjahr erspart.

Bei der Gestaltung der Wagen und Kostüme hatten sich die Narren wieder ordentlich ins Zeug gelegt. Allen voran zogen selbstverständlich die Lokalmatadoren. Hoch von ihrem Wagen grüßten Elferrat und Prinzenpaar der Boxberger Narhalla bei ihrer Fahrt durch den Spalier des Narrenvolks. In ihrem Gefolge mit dabei: die Elwetritschefänger und die Gardemädels der Roten Minifunken, Silberfunken und der Rot Gold Garde.

Ein Hingucker waren wieder die farbenfrohen Kostüme der Boxberger Bocknarrenzunft. Als Bademeister in blau und rot geringelter Monturen unterwegs waren die Narren des VfB Boxberg-Wölchingen. Ein wildes Räuberversteck hatte der Verein Lazy Bones auf seinem Wagen aufgebaut.

Neben den einheimischen Narren waren dieses Mal ebenfalls wieder zahlreiche Gastabordnungen mit dabei. So gaben sich die Kalroben aus Igersheim und die Grünsfelder Hasekühle die Ehre. Ebenso wie die närrischen Gäste aus Windischbuch, die als Bienen verkleidet mit einem riesengroßen Bienenstock als Motivwagen unterwegs waren. Neben farbenfrohen Verkleidungen und kreativen Wagen war ebenso musikalisch jede Menge geboten. Für Stimmung sorgten der Fanfarenzug aus Unterschüpf, die Guggenmusiker der Umpferpforzer und der Musikverein Umpfertal.

