Ehrung und Verabschiedung

Boxberg.Aus dem Gemeinderat schieden sieben Mitglieder aus. Bürgermeister Christian Kremer hatte für jeden persönliche Worte und einen kleinen Rückblick auf die Maßnahmen während deren „Amtszeit“. Thorsten Hofmann, Michael Stang und Benjamin Czernin waren fünf Jahre dabei. Sie erhielten die Ehrenurkunde der Stadt sowie ein Präsent.

Elmar Burger und Thomas Henninger gehörten dem Gemeinderat zehn Jahre an, Burger war zudem fünf Jahre Bürgermeisterstellvertreter. Neben der Ehrenurkunde der Stadt und einem Präsent gab es für die beiden auch die Ehrennadel mit Urkunde des Gemeindetags Baden-Württemberg.

Bernhard Bundschuh wurde für 20 Jahre Kommunalpolitik gewürdigt und erhielt die Ehrennadel des Gemeindetags. Dem „kommunalpolitischen Urgestein“ Norbert Braun, der 35 Jahre im Gemeinderat aktiv war, wird die Auszeichnung später überreicht.

Mit Ulrich Weiland aus Oberschüpf (15 Jahre), Dietmar Hofmann aus Schwabhausen (25 Jahre) und Wolfgang Schneider aus Windischbuch (30 Jahre) traten drei Ortsvorsteher von der kommunalpolitischen Bühne ab. Neben der Ehrenurkunde der Stadt und einem Präsent überreichte Kremer an Hofmann die Ehrennadel des Gemeindetags sowie an Schneider die Ehrennadel mit Glas-Stele.

Auch aus den Reihen des amtierenden Gemeinderats und der Ortsvorsteher wurden Mitglieder für ihren kommunalpolitischen Einsatz gewürdigt. Für 30 Jahre ging die Ehrennurkunde mit Glas-Stele an Alwin Deißler. Hans Höhnle ist seit 25 Jahren dabei. Seit 20 Jahren für die Kommune aktiv sind Peter Löffler, Roland Throm, Stefan Schulz und Rainer Weckesser. Für zehnjähriges Engagement wurden Hansjörg Geldenbott, Jörg Hoßfeld, Helmut Ruck, Patrick Sohns und Martin Wild ausgezeichnet. Ihnen verlieh Kremer die Ehrenurkunde sowie die Ehrennadel des Gemeinderats. Eine Ehrung ging auch an Kremer. Seit mehr als zehn Jahren ist er in der Kommunalpolitik aktiv. dib

