Drei Hiebe für drei neue Bocknarren

Trotz durchwachsenem Wetter fanden sich wieder zahlreiche Zuschauer zum traditionellen Bocknarrenschlagen im Boxberger Rathaushof ein. Drei Jungnarren wurden in die Zunft aufgenommen.

Boxberg. Auch wenn die Sonne nicht vom Narrenhimmel lachte, so hatte der Wettergott zumindest dem Regen Einhalt geboten, als am Sonntag die Bocknarrenschar, Böckle, Geißle und Jungnarren, hüpfend und saublasenschwingend mit dem Narrenbock Fridolin vom Sportheim des VfB Boxberg/Wölchingen zum Boxberger Rathaushof zogen. Dort pflegten sie das traditionelle Bocknarrenschlagen. Denn so steht es in der von Sepp Biehler verfassten Gründungsurkunde der Boxberger Bocknarrenzunft:

Ein dreifaches „Ho Narro“

„Den Bürgern der Stadt Boxberg kund und zu wissen, dass am Fastnachtssonntag anno domini 1957 die Zunft der Bocknarren zu Boxberg gegründet ist worden. Am selbigen Tag sollen fürderhin durch den Zunftmeister die Jungnarren zu Narro mit der Zunftbritsche geschlagen werden.“

Es herrschte schon beste närrische Stimmung im Boxberger Rathaushof als die Bocknarrenschar, angeführt von den Umpfertäler Musikanten, dort eintraf und Zunftmeister Günter Ruck hoch von der Boxberger Rathaustreppe die Narren- und Gästeschar mit einem kräftigen dreifachen „Ho Narro“ und einer großen Schelle willkommen hieß.

Bürgermeister Christian Kremer, die Abordnungen der FG Hettemer Fregger und der Berchtesgadener Goasen Zunft, die Umpfertäler Musikanten, die Boxberger Feuerwehr, die wieder für die Verkehrssicherheit sorgten, sowie Narrhalla-Präsident Gerd Schlesinger mit seinen Elferräten und Gardemädels und dem Narrhalla-Prinzenpaar Prinzessin Steffi I. und Prinz Danny I ließen es sich nicht nehmen, den Bocknarren zu ihrer traditionellen Ernennung zu gratulieren und das Narrenvolk mit einem dreifach kräftigen „Ho Narro“ zu grüßen.

Schelle abhanden gekommen

Großes Glück hatte an diesem Tag auch Narrhallapräsident Gerd Schlesinger. Ihm war die von der Zunft verliehene Bocknarrenschelle abhandengekommen. Doch nach intensiver Suche wurde das gute Stück wieder gefunden und Zunftmeister Günter Ruck konnte es gegen entsprechende Auslöse unter großen Beifall der Narrenschar wieder an seinen Träger übergeben. ie Spannung stieg, als Zunftmeister Günter Ruck nach überlieferter Tradition die Zunfturkunde mit den Bocknarrenregularien verlas. Aufgeregt standen sie bereit, die Jungnarren Christine Geißler, Maximilian Behr und Svenja Reichert, die nach der Zunftregel und Bocknarrentradition als Geißle und Böckle zu echten Bocknarren geschlagen werden.

Gemeinsam, wenn auch noch mit etwas zittriger Stimme, doch ohne Fehl und Tadel, sagten sie den Narrenspruch auf. Nacheinander bestiegen sie den Narrenbock Fridolin, um tiefgebeugt, ohne Murren und Klagen, von Zunftmeister Günter Ruck mit drei Hieben mit der Zunftpritsche auf den „Allerwertesten“ zu echten „Narros“ geschlagen zu werden.

Mit der Erinnerungsurkunde sowie den Bocknarreninsignien Maske, Schelle, Orden, Brezelstecken und Guzlesbeutel ausgestattet, grüßten die neu geschlagenen Geißle sowie das Böckle Maximilian Behr das Narrenvolk mit einem dreifachen „Ho Narro“ und einer gemeinsamen „Großen Schelle“.

Finale am Fastnachtsdienstag

Das närrische Finale in Boxbergs fünfter Jahreszeit ist noch nicht erreicht. Der närrische Umzug durch Boxbergs Straßen zur Umpfertalhalle startet am Fastnachtsdienstag um 14 Uhr.

Um 19 Uhr geht es von dort mit einem Fackelzug zur Geldbeutelwäsche am Narrenbrunnen und danach zum VfB Sportheim, wo mit der Fastnachtsverbrennung und dem anschließenden Heringsessen die Boxberger Fastnacht 2020 ausklingt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020