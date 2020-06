Drei Fürstentümer gegen Rosenbergs Ritter

Der Schlossberg und die Burg sind für Boxbergs Geschichte unentbehrlich. Vor 550 Jahren war hier der Kriegsschauplatz zwischen drei verbündeten Fürstentümern.

Boxberg. Kurpfalz, Kurmainz und Hochstift Würzburg kämpften gegen die Rosenberger Ritter. Im April 1470 wurde die Boxberger Burg belagert, im Mai erobert und teilweise zerstört. Das war, soweit man weiß, die erste Burg-Zerstörung in Boxberg.

Seit wann die Burg stand, das haben Historiker unterschiedlich ermittelt. Professor Dr. Karl Hofmann, Boxberger Ehrenbürger und großer Geschichtserforscher des badischen Frankenlandes, hat 932 errechnet. Ein Günstling von König Konrad I. sei 916 in den Besitz der Gegend am Umpferbach gekommen. Oberhalb Wanshofen habe er eine Burg erbaut, die nach seinem Namen Bukkos (Boxberg) genannt wurde. Und so feierte das Städtchen 1932 in großem Stil das Jubiläum „Tausend Jahre Burg Boxberg im Frankenland“.

Berechnung widersprochen

Dr. Helmut Neumaier, der verdienstvolle Autor des Buches „Geschichte der Stadt Boxberg“, widerspricht der Berechnung. Hofmann habe den Angaben des pfälzischen Chronisten Fleretus vertraut. Dieser schreibt, Kaiser Konrad habe 916 seinem geheimen Kriegsrat Eubuko Gegenden im Odenwald übergeben, welcher sich „zum stul Eybocksburg“ errichtet habe, „von welchem Bocksberg“ erwachsen sei. Doch der kaiserliche „geheime Kriegsrat Eubuko“ war eine Erfindung – in bester barocker Manier, sich mit mittelalterlichen Kaisern geschichtlich aufzuwerten.

Nach Neumaiers Darlegung dürfte oberhalb der Talsiedlung Wanshofen erstmals um 1100 eine Höhenburg entstanden sein. Der Name „von Boxberg“ taucht erstmals im Traditionsbuch des Staufer-Klosters Komburg auf. Kurz vor 1120 macht die fromme Frau Guta „de Bocchesberc“ eine Schenkung. Zahlreiche Dokumente belegen: Die Edelfreien von Boxberg (und ebenso die Schenken von Schüpf) waren keine gewöhnlichen Adelsfamilien. Sie stellten in der Stauferzeit wichtige Persönlichkeiten, die sogar Politik auf Reichsebene mitmachten. Boxberger Edelfreie zogen mit dem kaiserlichen Hofstaat durch die Lande und waren für die Erziehung der Stauferkinder verantwortlich.

In der Zeit zwischen 1250 und 1300 ging der Name der Burgherrschaft auf die Siedlung unterhalb der Burg über; „Wanshofen“ wurde fortan „Boxberg“ genannt. Nach dem Untergang der Stauferkaiser waren die Boxberger Edelherren in ihrem Besitz bedroht. 1287 vermachten sie Burg und Herrschaft Boxberg dem Johanniterorden. Als Lehenssitz konnten sie so ungefährdet Jahrzehnte weiter auf der Burg verbleiben. Ein Jahrhundert später verkaufte der verschuldete Johanniterorden den Boxberger Besitz an vier Rosenberger Ritter.

Wieder ein knappes Jahrhundert später hatten sich einige der Rosenberger einen „Namen“ gemacht. „Ungestüme, üble Raubritter“, so nach der Lesart der umliegenden Fürsten - „unabhängige, einzig kaiser-untertane Rittersleut“, so wohl die Lesart der Rosenberger selbst. Nun gab es räuberische Ritter immer wieder. Warum verbündeten sich da in Franken gleich drei umliegende „Großmächte“ – Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz, der Mainzer Erzbischof Adolf von Nassau und der Würzburger Bischof Rudolf von Scherenburg – gegen ein paar Ritter? Nicht nur, weil man die militärischen Fähigkeiten der Rosenberger und ihren Rückhalt bei den Standesgenossen hoch einschätzte.

Tieferen Grund erläutert

Den tieferen Grund hat Dr. Neumaier gut erläutert. Es war die Herausbildung des frühmodernen Staates. Die fürstliche Herrschaft wandelte sich vom einzelnen Lehensrecht zu einem sich schließenden Gebiet. Einem Territorium, in dem der Fürst alle herrschaftlichen Rechte vereinen konnte und in dem die Bewohner, von ihm regiert, nun als Untertanen von ihm abhängig wurden. Zu diesen Untertanen gehörte nicht nur der „gemeine Mann“ (Bauern und Stadtbürger), sondern auch der ritterschaftliche Adel.

Dagegen standen die Ritter, die besonders in Franken ihre Unabhängigkeit bewahrt hatten. Die Stellung des Adels beschrieb Hans Thomas von Rosenberg wie folgt: „allein Kaiserlicher Majestät, welchem die ritterschaft in Francken unterworfen“. Die Vorstellung, Untertan im fürstlichen Staat zu sein, war diesen Rittern unerträglich. Und so wurden Teile der Ritterschaft gerade in Franken die fürstenfeindlichsten im Deutschen Reich. Das wirkliche oder vermeintliche Recht mit der Waffe zu erstreiten, das war für den Adel selbstverständlich, althergebracht und somit höchst gerechtfertigt. Sie waren „Selbsthelfer in anarchischer Zeit“ (Goethe).

Nicht selten freilich verkam die Selbsthilfe mit der Waffe zum gewöhnlichen Räubertum. Kaufleute wurden überfallen, Reisende erst gegen erpresstes Lösegeld freigelassen. Die fürstlichen und kirchlichen Chronisten schildern die Rosenberger als „verbrecherische Straßenräuber“ und „Brecher des allgemeinen königlichen Landfriedens“. Und von Georg II. von Rosenberg, als Pfaffenfeind bekannt, und seinesgleichen hieß es: „Sie schnitten den unschuldigen Pfaffen die Hoden aus“.

Der pfälzische Kurfürst, der Mainzer Erzbischof und der Würzburger Bischof verpflichteten sich, je 200 Fußknechte und 300 Reiter zum gemeinsamen Heer gegen die Rosenberger zu stellen. Die Streitkräfte zogen zuerst nach Boxberg. Die Belagerung begann am 25. oder 26. April 1470 und dauerte mindestens eine, maximal drei Wochen (die Chroniken unterscheiden sich). Die Burg wurde von 120 Mann mit 124 Büchsen verteidigt. Doch schließlich musste Georg von Rosenberg mit seinen Leuten durch einen unterirdischen Gang entweichen.

Die Sieger zogen, nachdem sie die Burg teilweise zerstört hatten, vor Oberschüpf. Dort standen Arnold IV. und Michael I. von Rosenberg mit 103 Mann, viel Büchsen und Armbrüsten. Doch auch sie mussten vor der zehnfachen Übermacht fliehen. Die Oberschüpfer Burg wurde vollends zerstört und verkam zu einem Steinbruch (ein Jahrhundert später wurden die Burgsteine zum Bau des Schlosses in Oberschüpf verwendet). Das Fürstenheer rückte weiter nach Gamburg.

Die Sieger sahen Boxberg und Schüpf als rechtmäßige Beute und setzten einen gemeinschaftlichen Amtmann ein. Doch Georg von Rosenberg wollte sich damit nicht abfinden. Schon Ende September 1470 versuchte er mit einigen Bürgern und Geistlichen, Boxberg im Handstreich zurückzuholen. Der Plan wurde verraten, zwei auf der Folter geständige Bürger gevierteilt. Weitere Aktionen führten sogar dazu, dass Georg 1474 der Reichsacht verfiel. Der Geächtete blieb dennoch gefürchtet. So zog Kaiser Friedrich III. im Frühjahr 1475 nicht über Mergentheim nach Rothenburg, sondern wählte den Umweg über Würzburg.

Das Ziel erreicht

1477 erreichte der militärische Haudegen sein Ziel. Die Umstände waren günstig: Der Pfalzgraf und der Mainzer Bischof waren verstorben, ihre Nachfolger zu Zugeständnissen bereit. Hinzu kam, dass an Boxberg und Schüpf auch am Streit Unbeteiligte Besitz hatten. Die Verhandlungen zur Beilegung der Fehde führte der Kurfürst von Brandenburg (ein scharfer Gegenspieler des Würzburger Bischofs) und der Bischof von Bamberg. Ergebnis: die Rosenberger erhielten Boxberg und ihren Schüpfer Anteil zurück. Georg sollte sein Eigentum-Viertel gegen ein pfälzisches Lehen-Viertel tauschen (seine Vettern hatten ihre Viertel als Lehen von der Pfalz). Und würde die Boxberger Burg wiederaufgebaut, sollte sie als Lehen aller drei Fürsten gelten.

1480 ordnete Georg den Neuaufbau in Boxberg an. Freilich mit einer List: nicht als Burg-Schloss, das als Lehen gelten würde, sondern als Bastei (Bollwerk). Es entstanden Türme mit mehreren gewölbten Stockwerken und ein mächtiger Rundbau. Gewölbte Räume sprangen halbrund aus der Mauerfront vor. Alles geeignet zur Aufstellung von Geschützen gegen Angreifer jeglicher Art. Im September 1493 markierte der fertiggestellte Ostturm „Luginsland“ (auch Krähenturm genannt) den Abschluss der Baumaßnahmen. Die Burg war eine militärisch höchst moderne Festung geworden. Wer ahnte, dass diese zweite Boxberger Burg schon 30 Jahre später wieder zerstört werden würde?

Zwei Bild-Inschrift-Steine am inneren Burgtor nannten Beginn und Ende der Bauarbeiten und zeigen Jörg (Georg) und Gattin im Arbeitsgewand. Den Ritter mit Hut, Mantel, Axt und Rosenkranz. Burgfrau Osanna von Eicholzheim mit Brot-gefülltem Henkelkorb, doppelter Korbflasche und ebenfalls einem Rosenkranz. Der Eindruck entsteht, Georg selbst habe Hand angelegt und Osanna ihm und den Arbeitenden Lebensmittel gebracht. Beide Steine befinden sich heute im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe.

