Die Nahversorgung der Bürger wird verbessert

Die vorbereitenden Maßnahmen für den Bau des Netto-Markts bei Schweigern an der B 292 haben begonnen. Wenn alles planmäßig läuft, soll die Eröffnung noch 2021 erfolgen.

Schweigern/Regensburg. Was lange währt, wird endlich gut: Der Schweigerner Netto-Markt kommt definitiv. Der Investor und Projektentwickler Ratisbona Handelsimmobilien aus Regensburg hat mit den vorbereitenden Maßnahmen für die neue Netto-Filiale begonnen. Dies unterstreichen die derzeit durchgeführten Arbeiten auf dem dafür vorgesehenen Areal, am Ortsausgang rechts der Bundesstraße 292 Richtung Unterschüpf/Lauda-Königshofen und links der Abzweigung nach Bad Mergentheim.

800 Quadratmeter Verkaufsfläche

Für ihre Einkäufe soll den Kunden auf dem rund 10 000 Quadratmeter großen Grundstück künftig ein Einkaufsmarkt mit rund 800 Quadratmeter Verkaufsfläche inklusive Backshop sowie rund 70 Kundenparkplätze zur Verfügung stehen.

„Ein lange gehegter Wunsch der Ortsverwaltung und der Bürger geht nun bald in Erfüllung“, so Ortsvorsteher Ferdinand Eck. Dadurch werde die Nahversorgung nochmals erheblich verbessert, befanden sich doch in früheren Jahren noch zwei Lebensmittelgeschäfte in der Umpfertalgemeinde.

Netto ist eine Tochter der Edeka-Gruppe und gehört seit Jahren zu den Nahversorgern in Deutschland. Wenn alles planmäßig läuft, könne man den Einkaufsmarkt noch im Jahr 2021 eröffnen.

Öffnung noch in diesem Jahr

Ratisbona Handelsimmobilien entwickelt den Markt nach dem aktuellen Filialkonzept von Netto. Dieses sieht eine große Glasfassade im Eingangsbereich, ein freundliches, helles Farb- und Materialkonzept, breite Gänge und niedrige Regale vor. Dadurch soll den Kunden ein hoher Komfort beim Einkauf und eine ansprechende Aufenthaltsqualität geboten werden.

Fynn Backert, Projektentwickler bei Ratisbona Handelsimmobilien, sagt: „Die vorbereitenden Bauarbeiten nehmen Fahrt auf und wir setzen für die Bürger in Boxberg und Umgebung alles daran, den Markt noch in 2021 ans Netz zu bringen. Wir errichten den neuen Netto Markt nach modernen Standards und bauen neueste Technik ein.

Dadurch und durch die moderne Ausstattung schaffen wir die Voraussetzungen für ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis.“

Die Ratisbona Handelsimmobilien Gruppe ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Regensburg, das auf die Entwicklung, Realisierung und Vermarktung von Lebensmittelmärkten und Fachmarktzentren spezialisiert ist.

Kompetenter Projektierer

Ratisbona Handelsimmobilien wurde 1987 vom Gründer und ehemaligen Betreiber der Supermarktkette Netto, Rudolf Schels, gegründet. Mit ihrem Branchen-Knowhow und ihrer umfassenden Handelsimmobilien-Expertise ist Ratisbona Handelsimmobilien bundesweit aktiv und in allen regionalen Märkten vertreten. Über 148 Mitarbeiter an fünf Standorten in Deutschland und drei weiteren in Spanien und Portugal bilden die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Handelsimmobile ab.

Insgesamt hat das Unternehmen in den vergangenen 33 Jahren rund 1200 Projekte im deutschen und internationalen Einzelhandelsbereich realisiert. In der Entwicklung von Lebensmittelmärkten ist Ratisbona Handelsimmobilien gemessen an ihrer deutschlandweiten Präsenz und der Anzahl realisierter Immobilien Marktführer.

Insgesamt verwaltet das Unternehmen derzeit 62 Einzelhandelsimmobilien mit einer Mietfläche von über 88 000 Quadratmetern (Stand: Januar 2021). ovschw

