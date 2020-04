Die Nachbarn packten mit an

Gerlachsheim.Gertrud Kaiser, geborene Bauer, erlebte das Kriegsende in ihrem Heimatort Gerlachsheim als neunjähriges Mädchen hautnah mit. In einem Bericht schildert sie nicht nur ihre Erlebnisse vor und während des Einmarschs der Amerikaner, sondern auch eine intakte Nachbarschaftshilfe.

„Ende März 1945 wurden bei uns zwei deutsche Soldaten einquartiert. Von ihnen lernte ich die ersten zwei englischen Worte: „I surrender“, das heißt „ Ich ergebe mich“. Einige Tage später kamen ranghohe Offiziere und richteten im Speicher einen Gefechtstand ein, von wo aus sie einen weiten Blick ins Taubertal und nach Tauberbischofsheim hatten.

Auf dem ausgezogenen Esstisch breiteten sie eine große Landkarte aus, in die sie kleine Fähnchen steckten und immer wieder veränderten. Ich wusste nicht, was das zu bedeuten hatte (Markierung vom Verlauf der Front). Von weiter Ferne hörte man schon die ersten Kanoneneinschläge. Plötzlich verließen die „Herren“ unser Haus und ließen alles zurück. Ein wertvolles Fernglas, Pistole, Gewehr, Ledermantel und so weiter. Meine Eltern hatten Angst und trugen die Sachen bei Nacht zur nahen Tauber und legten sie dort ab. Die Front rückte immer näher und wir, meine Eltern, meine Schwester und ich zogen uns in den gewölbten Keller unserer Nachbarn zurück. Die Situation war bei allen Anwesenden sehr angespannt.

Dann ein lauter Knall, und wir wussten, dass unser Haus getroffen war. Fensterscheiben klirrten, Ziegel fielen herunter und ein leichter Brandgeruch lag in der Luft. Ein Blick durch den Fensterladen bestätigte die Situation. Meine damals 19-jährige Schwester rannte durch den Garten, mein Vater hinterher, und mit Eimern Wasser und Gartenschlauch löschten sie das Feuer im nördlichen Dachstuhl.

Plötzlich eine beängstigende Stille! Es war der 1. April, Ostersonntag, keine Glocken! Dann auf einmal wurde es laut in der Hauptstraße. Panzer, Lkw, Jeeps und Autos füllten die Straße und Äcker südlich der Hauptstraße, wo damals noch keine Häuser standen.

Dann kamen zwei bewaffnete Soldaten in den Keller, leuchteten alles aus und waren auch schon wieder weg. Nach langem Warten trauten wir uns endlich aus dem Keller und waren erstaunt, dass uns die Soldaten Schokolade, Zigaretten und viele längliche Päckchen, (Kaugummi) zuwarfen.

Leider durften wir nicht in unser Haus, weil dort Soldaten einquartiert wurden. Wir kamen dann bei Verwandten im Dorf unter. Wir mussten aber unsere Haustiere füttern und kamen dadurch täglich auf unser Grundstück und dadurch auch den Soldaten etwas näher.

Ein Soldat kümmerte sich besonders um mich, umarmte mich sogar und sagte immer wieder „my baby, my baby“ bis sich herausstellte, dass er ein Mädchen in meinem Alter hatte und uns ein Foto zeigte. Ich bekam Schokolade, Erdnüsse, Orangen und sogar Kakao aus der im damaligen Forsthaus eingerichteten Küche. Dann zogen alle Soldaten ab.

Jetzt galt es, unser Dach dicht zu machen. Dabei halfen uns wieder unsere Verwandten und viele Gerlachsheimer. Sie schafften Latten, Bretter, Bleche und sogar Ziegel von einer kaputten Scheune herbei. Der Giebel wurde hochgemauert, das Dach gedeckt und verblieb viele Jahre in diesem Zustand.

Endlich ging es wieder aufwärts und die Schäden konnten fachgerecht behoben werden. Ich selbst habe diese Zeit trotzdem in guter Erinnerung und wünsche den vom Corona-Virus Betroffenen auch so gute Nachbarschaftshilfe und ein baldiges Ende ohne zu große Verluste.“

