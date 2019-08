Die marode Gerätehalle wird ertüchtigt

Schweigern.Die ehrenamtlichen Sanierungsarbeiten an der Gerätehalle am „alten Turnplatz“ gehen weiter. So wurden vor kurzem durch Wilfried Münz, Marcel Eck und Ferdinand Eck bei einem Arbeitseinsatz die alten maroden Holz-Fenster der Halle sowie die Türe zum mittlerweile still gelegten angrenzenden Waaghaus entfernt und anschließend entsorgt.

In den nächsten Tagen werden die neuen Kunststoff-Fenster eingebaut und auch Verputzer Arbeiten sind vorgesehen. Bereits im letzten Jahr wurde durch Wilfried Henn und Friedrich Kurz die alte Waage abgebaut, so dass man hier vielleicht mal eine Toilette für die Veranstaltungen wie Maifest und Weihnachtsmarkt installieren kann. fee

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019